機車暴徒「血洗5村」！奈及利亞大規模槍擊74死　軍醫曝：幾乎都頭部中彈

▲奈及利亞發生大規模槍擊事件，至少74死。示意圖，人物與內文無關。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

奈及利亞27日發生大規模槍擊案件，一群武裝犯罪分子騎乘機車突襲該國西北部至少5座村莊，已知至少造成74人死亡。據悉，當地村民近年來飽受暴力武裝衝突之苦，包括敵對村落爭搶牧場、犯罪集團趁火打劫，甚至是治安團體的報復性殺戮。

法新社報導，27日晚間，一群武裝犯罪分子突襲奈及利亞與尼日邊界附近索科托州的5個村落。當地傳統領袖卡卡勒（Lawal Kakale）隨著現場不斷發現更多具屍體，死亡人數已從先前的60人增加至74人。

一名不願透露姓名的當地軍醫表示，「所有屍體都有子彈射傷痕跡，且大多是頭部中彈」。當地警方發言人證實發生武裝襲擊事件，但不願透露更多細節。

事實上，距離索科托州首府索科托（Sokoto）175公里的薩本比尼地區（Sabon Birni）最近屢次遭武裝分子襲擊，搶劫牲畜與擄人勒贖事件層出不窮。當地官員表示，25日也有一批槍手襲擊另外5個村莊，造成18人死亡。

尼日軍方上周曾對武裝分子營地進行一系列空襲，宣稱擊斃「數百名土匪」，但並未提供準確人數。此外，奈及利亞當局也曾多次提出和平談判，試圖終止暴力事件，但截至目前為止，上述兩種策略均未能取得效果。

國際危機組織（International Crisis Group）上周警告，長期盤據奈及利亞東北部的伊斯蘭極端聖戰組織勢力，似乎逐漸開始侵蝕奈國西北部地區。分析認為，當地很可能成為伊斯蘭聖戰者跨越薩赫勒地區「陸橋」。

索科托州地方政府首長則說，隨著攻擊事件不斷發生，越來越多居民轉向鄰國尼日軍方尋求庇護，並指則奈及利亞軍方對於攻擊事件無動於衷。

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