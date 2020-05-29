美國如果取消香港特殊待遇　對台經貿影響一次看！

▲美國國會1992年通過「美國－香港政策法」，現在這項特殊待遇恐被取消。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者余弦妙／台北報導

港版國安法昨（28）日正式通過，美國可能以香港不再擁有自治，取消「美國－香港政策法」所賦予香港的特殊待遇。對此，中經院WTO及RTA研究中心副執行長李淳認為，這項消息若真的發生，對台灣的直接經貿衝擊並不大，主要是香港的轉口貿易主要都是針對中國，對美國相對較少。

李淳指出，香港在這次的港版國安法中算是受害者，若是美國要對香港祭出制裁，進而警告北京的話，效果不太大，目前看來比較有可能的會是取消部分。

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李淳也說，美國一旦取消香港特殊地位，這也意味著未來凡是只要從經過香港轉口到美國的商品，一律都將視為中資，這也攸關到中美貿易戰中的關稅問題，因此會衝擊到部分台商的利益，不過，這部分的比例還是占少部分。

此外，李淳說，香港有接近9成都是轉口貿易，其中轉口貿易最大宗為中國55.4%，再來依序為歐盟9%、東協7.8%、美國7.6%，這也代表大多數國家都只是把香港當成把商品轉到中國的門戶，比較少有業者會從香港轉出口到美國，這樣的商業路徑相對較少。

最後，李淳也說，目前港版國安法僅是框架，之後才會真正立法，至於對經貿會造成怎樣的直接衝擊還有待觀察，現在唯一可以參考的就是澳門國安法。而這項法案通過後勢必也會造成港人的流動，台灣也應該要做好準備，隨時可以招收香港的專業人士，除了金融人才外，有關教育、文創等相關人才也都相當不錯，對台灣都是有幫助的。

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