　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

美國如果取消香港特殊待遇　對台經貿影響一次看！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 香港。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國國會1992年通過「美國－香港政策法」，現在這項特殊待遇恐被取消。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者余弦妙／台北報導

港版國安法昨（28）日正式通過，美國可能以香港不再擁有自治，取消「美國－香港政策法」所賦予香港的特殊待遇。對此，中經院WTO及RTA研究中心副執行長李淳認為，這項消息若真的發生，對台灣的直接經貿衝擊並不大，主要是香港的轉口貿易主要都是針對中國，對美國相對較少。

李淳指出，香港在這次的港版國安法中算是受害者，若是美國要對香港祭出制裁，進而警告北京的話，效果不太大，目前看來比較有可能的會是取消部分。

請繼續往下閱讀...

李淳也說，美國一旦取消香港特殊地位，這也意味著未來凡是只要從經過香港轉口到美國的商品，一律都將視為中資，這也攸關到中美貿易戰中的關稅問題，因此會衝擊到部分台商的利益，不過，這部分的比例還是占少部分。

此外，李淳說，香港有接近9成都是轉口貿易，其中轉口貿易最大宗為中國55.4%，再來依序為歐盟9%、東協7.8%、美國7.6%，這也代表大多數國家都只是把香港當成把商品轉到中國的門戶，比較少有業者會從香港轉出口到美國，這樣的商業路徑相對較少。

最後，李淳也說，目前港版國安法僅是框架，之後才會真正立法，至於對經貿會造成怎樣的直接衝擊還有待觀察，現在唯一可以參考的就是澳門國安法。而這項法案通過後勢必也會造成港人的流動，台灣也應該要做好準備，隨時可以招收香港的專業人士，除了金融人才外，有關教育、文創等相關人才也都相當不錯，對台灣都是有幫助的。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招　
 

ET快訊
謝震武算「韓國瑜口中33億商機」　驚揭內幕酸：厲害了我的黨
婦公園遛獒犬…他出口「要強x你」　街友被逼下跪還遭鐵棍痛毆亡
民眾灌爆私訊！　中衛急列6大公告：大家冷靜！口罩沒那麼好買
泰籍嫩妹千人斬！低胸不脫衣「15分鐘完事」　3個月狂撈百萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美國如果取消香港特殊待遇　對台經貿影響一次看！

疫情改變世界帶出「在家工作趨勢」　謝金河：大家準備好了？

美國若取消香港特殊待遇　港幣和美元聯繫匯率制何去何從？

如果美國取消對港特殊待遇　香港態勢對台商影響一次看！

快訊／威力彩「頭獎5.8億」號碼出爐　中了一秒辭職享受人生啦

振興經濟動起來！日加碼33兆紓困、歐盟擬推24.7兆助歐復甦

開發金總部大樓預計年底前決標出售　每季向董事會報告併購中壽進度

經濟前景衰退低迷　投信：投資債券該注意這3件事

東典光電7月初掛牌上櫃　董座陳正德：受惠5G商機可望逐季成長

看好銀行4.0趨勢！　MasterCard北亞區總監朱本傑轉戰Money101

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

「戽斗星球」真貓版！虎斑被蜜蜂叮　呆萌瓜子臉瞬間變雙下巴網笑翻

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

美國如果取消香港特殊待遇　對台經貿影響一次看！

疫情改變世界帶出「在家工作趨勢」　謝金河：大家準備好了？

美國若取消香港特殊待遇　港幣和美元聯繫匯率制何去何從？

如果美國取消對港特殊待遇　香港態勢對台商影響一次看！

快訊／威力彩「頭獎5.8億」號碼出爐　中了一秒辭職享受人生啦

振興經濟動起來！日加碼33兆紓困、歐盟擬推24.7兆助歐復甦

開發金總部大樓預計年底前決標出售　每季向董事會報告併購中壽進度

經濟前景衰退低迷　投信：投資債券該注意這3件事

東典光電7月初掛牌上櫃　董座陳正德：受惠5G商機可望逐季成長

看好銀行4.0趨勢！　MasterCard北亞區總監朱本傑轉戰Money101

高鐵今晚加開南下列車　19:15自南港出發「配置5節自由座」

蘿莉塔生理期玩水「下面長滿黃黑顆粒」！　醫一看搖頭：感染到很嚴重

「媽媽快起來」印度27歲少婦因炎熱、飢餓命喪長途火車　男童猛拉衣服叫不醒

丫頭登記臉超臭「今天不結了啦！」　突遇2狀況崩潰…證人是15年《黑澀會》閨蜜

德州防疫鬆綁　開放戶外職業聯賽25%觀眾進場

深夜散步浪漫新月橋…情侶目擊「男子翻護欄跳下」！嚇傻報警

日玩3小時「狼人殺」被點名接棒愷樂主持《娛百》　徐凱希認：我很享受！

三天三夜也吃不完　到台南玩必吃的16種美味小吃

北漂青年求租台北20坪凶宅「不管死得多慘！」　一看動機…網淚讚善良

瘋電影／海邊走走　最大的婚姻暴力是來自精神上的

小女孩化妝教學「粉撲貼額頭」　新潮用法網笑爆：那是護墊啦！

財經熱門新聞

美國若取消對港待遇　台商影響一次看

威力彩頭獎上看5.8億　號碼出爐

美國若取消香港特殊待遇　港幣和美元聯繫匯率制何去何從？

疫情改變世界　謝金河：大家有準備？

美國如果取消香港特殊待遇　對台經貿影響一次看！

過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招　

口罩解禁價格怎麼訂？　經濟部表態了

口罩解禁引爆商機！康那香訂單排到第4季　華新喊漲每片至10元

台糖「散裝酒精」重新開賣！因應防疫措施鬆綁　每月購買上限399公升　

逼近百萬人！　勞工紓困貸款10萬元只剩2.2萬個名額

興櫃股王昇佳申購價498元「抽中1張現賺25萬」

謝金河：投資投機一定要有天險可守

半導體通路商「大聯大」收購台驊股權！出價每股28元　溢價約16%

台積電加碼投資台灣！砸3000億元設立竹南封測廠

更多熱門

相關新聞

小英PO文挺港　汪浩162字留言惹議

小英PO文挺港　汪浩162字留言惹議

對於大陸全國人大28日閉幕高票通過「港版國安法」，總統蔡英文同日在臉書發文，「自由的台灣撐香港的自由」，力挺港人。資深作家汪浩在蔡英文的PO文底下留言，並以捷克、奧地利為例，說明台港之間的關係，短短162字掀起網友正反意見熱議。

美國擬「驅逐」至少3000名中國留學研究生

美國擬「驅逐」至少3000名中國留學研究生

川普簽行政命令管控推特

川普簽行政命令管控推特

港府批美制裁　稱特殊關稅區是《基本法》賦予

港府批美制裁　稱特殊關稅區是《基本法》賦予

波士頓馬拉松124年首次因疫情取消

波士頓馬拉松124年首次因疫情取消

關鍵字：

美國香港國安法經貿台商

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

即／英：或延長BNO持有人留英期限

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

環保局追查卡卡兒！咖啡店老闆出面…網讚翻

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

漏報所得1.36億元　餐廳老闆拒稅3千萬下場曝

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

快訊／南投3:34發生4.6地震　網驚：中部好晃

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面