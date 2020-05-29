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理財周刊／嚴選趨勢向上個股操作

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美股強漲挑戰前高，尖牙股出盡鋒頭，台股再戰「萬一」等待外資認錯回補，產業透明度高的低基期趨勢股，是換股操作，持盈保泰的首選。

文／馮泉富

本波美股走勢在FED以直升機撒錢的方式挹注流動性之下，呈現超強之反彈力道。S&P500指數期貨於5月26日電子盤距離2019年底封關位置，僅差約7.3％就收復今年以來的跌幅。NASDAQ指數期貨更神奇，不但比2019年底封關位置高出9.7％，距離二月份的歷史高點僅剩1.7％，完全感受不到病毒的存在。

資金優勢暫時掩蓋經濟頹勢

請繼續往下閱讀...

NASDAQ指數之所以能有如此出色表現，主要是拜數位經濟之賜，在臉書與亞馬遜股價頻創新高下，讓尖牙股(FAANG)出盡了鋒頭。

資本市場板塊的演進有時候會造成投資人暫時性的錯亂，因為任何不景氣的階段，還是會有部分產業持續成長，趨勢產業往往會接收舊產業退出的市場份額，持續成長並穿越景氣循環，但不代表實體經濟的整體復甦。

投資人花了很多心血，尋求的也就是這種產業，只不過現階段FAANG的市值總和於NASDAQ指數占比很高，因而可能干擾了投資人的判斷。既然趨勢產業明確的擺在那邊，僅剩下的就是何時買、如何買的交易策略之問題。當然，趨勢產業在短線上也依然會隨著盤勢上下波動。

至於美國整體經濟的走向，目前應該仍未脫離向下滑坡的階段，因此，就S&P500指數而言，雖然目前市場有流動性充沛的優勢，但純粹以資金的力量向上堆砌，仍需承受相當程度的風險。

另一方面，台股加權指數若欲更上一層樓，可能需要外資的認錯回補來助一臂之力，否則大概率仍是橫向整理盤；5月26日外資買超141億元，是個好開端，投資人需密切關注其持續性。

大量失業人口　消費重回擴張之變數

如前所述，美國整體經濟的走向，目前仍未脫離向下滑坡的階段。根據IHS Markit的最新報告預測，美國GDP第二季季增年率可能萎縮約40％，全球經濟想要全面復甦，將需要二到三年時間。IHS Markit估計，2020年全球GDP將下滑5.5％，是金融海嘯危機後經濟萎縮幅度約三倍。

另外，美國商業智庫經濟諮商理事會(Conference Board)針對歐洲工業圓桌會議的執行長與董事長進行訪調，受訪的歐洲商界領袖，有53％預估全球經濟要花一到兩年才能復甦，另有39％預計復甦需要二到三年時間。

美、歐有個共同點就是大量的失業人口已開始嚴重影響消費需求，舉英國為例，英國國家統計局(OMS)公布的四月零售銷售額較前一個月減少18.1％，劣於市場預期的衰退16％，顯示英國政府為抗疫所採取的封鎖措施，已讓零售業陷入癱瘓。

新公布的歐元區綜合採購經理人指數(PMI)，五月初值為30.5，仍遠低於50的榮枯分界線；其中，服務業PMI為28.7，製造業PMI則為39.5；綜合PMI已是連續第三個月在50之下，且仍低於上次金融危機創下的前低，顯示新冠肺炎疫情確實對經濟造成空前的衝擊。

美國就業市場方面，截至5月16日止的當周，美國初領失業救濟人數經季調後較前周減少25萬，人數降至244萬，但仍高於市場預估的240萬人。Pantheon Macroeconomics首席經濟學家薛佛森(Ian Shepherdson)表示，按照這個速度，初領失業救濟金人數要到八月才會降到百萬以下。

觀察過去九周以來初領失業救濟金人數達約3860萬人，已超越1930年為期一年半的大蕭條時期之3700萬人紀錄，且可怕的是未來失業率因復工而下降的速度是快是慢，仍具諸多變數，這才是麻煩所在。因此，消費市場重回擴張之路，修復過程可能漫長。

日本五月製造業PMI　2009年3月以來最低點

不只是美、歐的實體經濟受到重創，亞洲的日本也好不到哪。日本新公布的四月出口額年減22％至5.2兆日圓，創下2009年10月以來最大跌幅，其中汽車、機械、紡織及化學等主要出口品項需求大幅萎縮。其中，日本對美國出口額四月下滑38％，對美國貿易順差年減75％，4月對歐洲出口額也下滑28％。研究機構IHS Markit公布的日本五月製造業PMI初估值從41.9降至38.4，是2009年3月以來最低點。在各子項指數當中，五月製造業生產指數跌至31.7，同樣是11年多來最低點。5月服務業PMI為25.3，距離50榮枯線仍相當遙遠。Markit經濟學家黑斯(Joe Hayes)表示，根據4~5月PMI資料推算，預期日本第二季國內生產毛額(GDP)年率季減約10％以上，若與去年同期相比，跌幅最高可達20％，且將是連續第三季經濟負成長。

台灣外銷訂單大幅優於預期　拉高市場對5~6月營收期待

相對於全球主要經濟體，台灣的表現已算是績優生了。經濟部統計處新公布的4月外銷訂單，金額為385.3億美元，年增2.3％，連續兩個月年增率正成長，且訂單金額創下歷年4月第三高，大幅優於預期。

受惠遠距商機崛起及科技應用擴展，科技類貨品接單明顯增加，使以往上半年都是淡季的科技產品接單強勁，尤其資通訊、電子產品接單金額，雙雙創下歷年同月新高，資通訊產品接單年增18.6％，電子零組件或產品年增16.2％，皆受惠於上述因素挹注，進而抵銷新冠肺炎疫情帶來的干擾，例如筆電、平板、伺服器及網通產品等組裝代工及供應鏈接單成長、電子零組件需求也有所增加，而光學器材也因防疫推升平板需求，帶動其零組件背光模組訂單成長，4月年增5.3％，結束長達17個月的負成長。

率先開發超大規模伺服器　廣達營運透明度高

若從主要接單地區觀察，四月外銷訂單接自美國和歐洲訂單創下歷年同月新高，推論同樣是受惠遠距商機之挹注，歐、美地區皆以資通訊產品成長為主。

至於大陸及香港訂單則年增7.6％，與中國是疫情最早爆發，也是最快解禁地區，以致訂單回流有關。展望未來，隨高效能運算、5G通訊、人工智慧、資料中心建置等應用發酵，可望挹注資訊通信及電子產品接單動能，相關個股或族群，營收能見度較高，值得追蹤。

例如，廣達(2382)不僅率先開發超大規模伺服器，而且跨入5G邊緣伺服器運算領域，而5G是伺服器出貨量成長驅動主力，營運透明度高。
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