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38歲業務男「交際菸」不斷　健檢驚見肺部病變已是「早期肺癌」

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▲▼吸菸,抽菸,禁菸。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲醫師指出，吸菸是確定的致癌因素，示意圖。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者洪巧藍／台北報導

38歲的葉先生在知名食品代理商負責業務工作，從青少年時期就開始抽菸的他，出社會也因為工作需求抽了不少交際菸。兩年前一次健康檢查，透過肺部低劑量電腦斷層（LDCT）掃描發現左上肺葉有一處大小約0.7公分的毛玻璃結節，親眼看到肺部病變影像，讓他相當震撼，後來經過一年追蹤，結節成長至1公分，透過病理切片化驗之後，確認罹患肺癌第一期。

北投健康管理醫院主任醫師蔡聰聰指出，「肺癌」是國人致死率第一名的癌症，且近年來有年輕化的趨勢，雖近年也發生不少非抽菸族卻罹患肺癌的案例，但別忘了「抽菸」就是一個確定的致癌因素。菸草中有超過7,000種化學物質及化合物，其中至少有93種已確認為致癌物質。

請繼續往下閱讀...

美國有研究發現，有抽菸習慣的男性罹患肺癌的機率比非吸菸者高出23倍，女性吸菸者罹患肺癌的機率與非吸菸者相比則是高出13倍；抽菸對健康的危害不僅影響抽菸者也間接影響共同生活的親友，特別是家庭二手菸的暴露。世界衛生組織曾（WHO）曾指出，若家中有人有抽菸習慣，非抽菸者罹患肺癌的機會比一般民眾高出20～30%。

葉先生說，自己其實知道抽菸就是對肺不好，但沒有不舒服感覺就是沒事，這種心存僥倖的想法，真的是直到做完健檢，眼睛看見肺部病變的影像，才能讓自己清楚知道肺真的出問題，上了一堂震撼教育課。

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