　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／台股掀鍋蓋行情

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

新冠肺炎疫情逐步緩解，美股持續反彈，台股朝站穩萬一努力，盤面上防疫概念股搶盡風頭，科技股也有自己的一片天，以中小型股表現相對強勢，大型股乃至指數若要更上層樓，外資態度將是指標。

文／黃俊超

近日最令人振奮的消息，莫過於隨著國內疫情趨緩，行政院決議若能順利度過第四個十四天（即六月七日）零本土病例或社區感染，將秉持「邊境風險嚴管，國內鬆綁」原則，擴大開放國內民眾正常生活，配合振興券啟動時程，與相關配套補助，一舉活絡國內經濟。放眼國際，能正常生活雖平凡卻大不易。

港版國安法成美中新戰場

請繼續往下閱讀...

然而，鄰近的香港卻恐將面臨近年最大的變局，中國第十三屆全國人民代表大會，在第三次會議上審議《全國人民大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》草案，立法目的與《中華人民共和國國家安全法》一致，被稱為「港版國安法」，消息一出，在國際造成轟動，對台灣也將會帶來影響。

一九九七年香港回歸中國，基於歷史與現實考量，中國政府將香港設為特別行政區，實施一國兩制也承諾五○年不變，香港得以《中華人民共和國香港特別行政區基本法》下高度自治，持續保有貿易優惠地位，然而去年的反送中事件激化衝突，中國繞過香港基本法，將直接干預，香港還能是原來記憶中的香港嗎？

繼貿易戰、華為事件之後，港版國安法事件已成為美中新的角力戰場，美國國務卿龐培歐之前就曾警告，一旦該法通過，美國將重新評估香港特殊地位。根據《路透》分析香港若失去該地位，預估將有五二○○億港元商品與服務貿易受到影響，五月二十二日恆生指數單日下跌一三四九點，跌幅達五．五六％。

香港長年被評為全球最自由的經濟體系，美國也視香港為獨立關稅實體，二○一八年美國對香港貿易順差三一一億美元，一九年也有二六一億美元，為美國最大順差地區，與對中國的巨額逆差完全相反。一旦美國真的出手反制，將牽動美商、經貿投資、美中關係，屆時人流、物流、金流可能重新洗牌。

美國道瓊指數站回短期均線，逐步朝半年線與年線前進，S&P 500則回到半年線、年線與三○○○點整數關卡，Nasdaq與費城半導體相對強勁，站回所有均線之上，而ＮＢＩ生技指數創高後震盪。也可從強勢股的角度觀察，能再創高公司以大型的科技股居多，台灣相關產業、供應鏈或概念股，或隨之連動走強。

回到台股來看，本波反彈仍在延伸，四月三十日加權指數首次挑戰一萬一千點，而後至今共計四次挑戰，外資若持續回補有助指數持續向上挑戰，不過反觀內資的主戰場櫃買指數，已回到三月起跌時的高檔區，距離年初高點也只剩下不到四個百分點的距離，除了高價股的貢獻外，生技股更是功不可沒。

生技狂潮席捲市場

台灣防疫有成，然而全球仍有許多國家還在水深火熱之中，甚至才開始面臨大爆發，使得防疫概念股極度活躍，尤其是在無漲跌幅限制的興櫃市場，觸發熔斷機制已成家常便飯，顯示投機氛圍相當濃厚，帶動上市、上櫃生技股隨之輪動，在人氣、題材匯集下，成交量迅速放大，股價波動幅度更加劇烈。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2093期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
抓猴實境現場曝！通姦無罪後徵信社照樣衝...請警到場改說4字
離婚色誘「分手炮」！新竹女拿25公分利剪...怒斷前夫下體
舒子晨背經紀公司偷簽新合約　老闆B2傻眼「看報導才知道！」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

Fed資產負債表規模升至7.15兆美元續創新高　狂買公司債ETF！

台銀總經理邱月琴　延任到明年4月29日

市場波動加劇　中華信評調整新光金展望為「負向」

疫情衝擊大！央行金融穩定報告示警三大經濟危機

財訊／4年前股價跌剩1/9黯然下市　穎台手握祕密武器上市復仇記

財訊／南港奇襲泰豐　林學圃：公司不賺錢，人家會瞧不起你！

理財周刊／台股四攻萬一關卡　多空即將表態

理財周刊／嚴選趨勢向上個股操作

先探／Mini LED應用起飛　貫穿全年

先探／台股掀鍋蓋行情

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

張鈞甯絕裂陳意涵「我們就不和」XD　被問邱澤「謎之回 答」全場安靜...

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

Fed資產負債表規模升至7.15兆美元續創新高　狂買公司債ETF！

台銀總經理邱月琴　延任到明年4月29日

市場波動加劇　中華信評調整新光金展望為「負向」

疫情衝擊大！央行金融穩定報告示警三大經濟危機

財訊／4年前股價跌剩1/9黯然下市　穎台手握祕密武器上市復仇記

財訊／南港奇襲泰豐　林學圃：公司不賺錢，人家會瞧不起你！

理財周刊／台股四攻萬一關卡　多空即將表態

理財周刊／嚴選趨勢向上個股操作

先探／Mini LED應用起飛　貫穿全年

先探／台股掀鍋蓋行情

通姦除罪摩鐵爆滿？王浩宇49秒解4疑問：讓婚姻更和諧

《玩命關頭》改編遊戲畫面被酸爆　網友：出在PS2上很酷

宋智孝失蹤25年突現身「家人出怪事」　金武烈一追查⋯發現背後駭人秘密

《進擊的巨人》釋出最終季動畫預告　但開播時間仍未定

江蕙突曝「忘不掉的人也該告別」　網瘋猜：失戀了？

范雲邀跨黨派立委發起連署　籲監委提名女性不得低於1/3

法國遊戲開發商歡慶20年　免費送起家作《地城英雄誌》

國民衛隊壓境　川普警告明州暴民：你開搶，我開槍！

生氣是掩蓋脆弱情緒！4大原因該被正視…嚴重患者恐自殘

腦婆不准買！「鋼彈迷牙醫」吃麥當勞變出模型

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

財經熱門新聞

威力彩頭獎上看5.8億　號碼出爐

美國若取消對港待遇　台商影響一次看

美國如果取消香港特殊待遇　對台經貿影響一次看！

美國若取消香港特殊待遇　港幣和美元聯繫匯率制何去何從？

MSCI發威！台股尾盤爆出近8百億大量...占全天總量37%

口罩6月1日解禁開賣　廠商售價策略一次看

口罩寄出國下周一解禁！經濟部：不限數量、次數與國籍

上千越南員工聚集台資鞋廠「求工」　台商：希望台灣政府援助

疫情改變世界　謝金河：大家有準備？

康那香緊急公告「觀光工廠未開放口罩購買」　預估6月都難有口罩販售

口罩解禁價格怎麼訂？　經濟部表態了

張榮發基金會董事吳景明發聲明　宣布已解任慈善基金會董座鍾德美

3、4月期發票再開一次獎？　假的！賣擱傳

倒數1萬個名額！　勞工紓困貸款10萬元已超過98萬人申請

更多熱門

相關新聞

半導體戰略物資　ＩＰ廠喊燒

半導體戰略物資　ＩＰ廠喊燒

為擺脫美國制裁，中國不惜砸大錢投入半導體產業，惟上游的矽智財研發仍面臨技術困境，因此在去美化戰略之下，台灣ＩＰ廠無疑成了中國最佳選擇。

謝金河：投資投機一定要有天險可守

謝金河：投資投機一定要有天險可守

先探／小英6大戰略產業

先探／小英6大戰略產業

先探／美對中恐再揮關稅大刀

先探／美對中恐再揮關稅大刀

精材、采鈺是台積電集團新秀

精材、采鈺是台積電集團新秀

關鍵字：

先探投資週刊

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

巨胸女星「脫光與父共浴」31年！

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

快訊／大法官宣告通姦罪違憲

環保局追查卡卡兒！咖啡店老闆出面…網讚翻

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面