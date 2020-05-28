腦麻癱瘓聾啞男「坐輪椅搶銀樓」…進店10分鐘突用腳拔槍　店員嚇：以為乞討

▲巴西腦性麻痺癱瘓男子，用腳舉槍搶劫珠寶店。（圖／翻攝自YouTube／Leouve Serra Gaúcha）



記者王致凱／綜合報導

巴西南部近日發生一起離奇搶案，一名罹患腦性麻痺、需要依靠輪椅代步的19歲聾啞男子，近日竟「持槍」搶劫當地一間珠寶店。監視器畫面拍下，搶匪坐在輪椅上用腳舉起手槍，威脅店員交出財物，消息曝光後格外引發關注。

綜合外媒報導，這起搶案發生在巴西南里奧格蘭德州卡內拉（Canela），19歲身障男子5月25日一言不發進入這家珠寶，此時店內還有一名顧客正和店員談話。男子先用腳遞上一張字條，上面寫著「交出所有東西，不要引起注意」，接著又用腳拔出玩具槍指向店員。

店員表示，這名身障少年進入店內大約10分鐘，他原本還以為對方是來乞討的，在場顧客甚至還捐給他一些錢，他們原本對他非常同情，萬萬沒想到對方竟是想要搶劫。

店員說，身障少年身上的塑膠玩具槍看起來非常像真槍，有人目睹了這一幕而撥電話報警。警方趕到後立刻將搶匪逮捕，除了玩具槍外，另外還在其身上搜出一把尖刀。

警方依搶劫未遂罪名展開調查，同時允許少年的家人到場協助警方對其進行訊問，隨後將其釋放。卡內拉市檢察官梅代羅斯（Vladimir Medeiros）表示，考慮到搶匪的身體健康情況，再犯或逃亡的可能性相當低，因此同意在訊後將其釋放。

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