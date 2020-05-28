振興經濟動起來！日加碼33兆紓困、歐盟擬推24.7兆助歐復甦

▲新冠肺炎疫情重創全球經濟，各國政府自3月起已陸續祭出多項相關措施。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情重創全球經濟，各國政府自3月起已陸續祭出多項相關措施。日本政府昨（27）日已通過一項規模為117兆日圓（約新台幣33兆元）的刺激方案，歐盟也提出一項價值7500億歐元（約新台幣24.7兆元）的疫情後振興方案。

繼日本政府於4月推出規模117兆日圓的救助方案後，昨日再額外宣布了規模同樣達117兆日圓的刺激方案，其中也涵蓋33兆日圓的直接支出。至此日本政府的抗疫支出總規模已達234兆日圓，相當於日本國內生產總值（GDP）的40%，並逼近美國的2.3兆美元經濟援助方案規模，在全球抗疫財政刺激方案中名列前茅。

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為對新一輪方案提供資金，日本政府將根據今年度第二追加預算，額外發行31.9兆日圓的政府公債。這將使日本今年的新債發行規模推升至創紀錄的90兆日圓。

日本本周正式宣布解除緊急狀態，但經濟前景嚴峻，第一季GDP較前季萎縮0.85%，日本經濟研究中心預估，Q2 GDP成長率將大減21.33%，幅度將超越2009年Q1的-17.8%。

除此之外，歐盟目前也面臨著自1930年代以來最嚴重的經濟危機。歐盟執行委員會昨日提出規模7500億歐元的疫情後振興方案，擬透過支借取得資金，並經由歐洲預算進行支付。不過，這一計畫還須通過所有歐盟成員國同意。

7500億歐元計畫中，有2500億歐元將是提供給成員國的貸款，另外5000億歐元則將撥款給受創嚴重的國家，其中3100億歐元將用於環保及數位轉型。

若該方案通過，將成為歐盟史上規模最大的刺激措施，不過其成員國中仍有部分國家意見分歧。包括奧地利、荷蘭、瑞典和丹麥皆反對沒有附加條件的直接補助，而寧願舉債償還。據CNBC報導，各國領導人可能會透過視訊於6月18日舉行會議，以就振興方案得細節達成共識。

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