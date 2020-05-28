開發金總部大樓預計年底前決標出售　每季向董事會報告併購中壽進度

▲開發金金年底之前將公開招標賣掉總部大樓（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

開發金今（28）日召開法說會，外界關心兩大焦點，其一是併購100%併購中壽計畫，對此，開發金說目前尚無具體進度；其次是4月底董事會決定要賣掉總部大樓，開發金發言人張立荃表示，目前已經辦理公開標售程序，預計在年底決標、賣掉總部大樓，底價尚不能夠透露。

開發金說，由於新冠肺炎（COVID-19）造成全球金融市場動盪，首季因為投資未實現評價損失，稅後淨損4.88億元，但是4月份未實現損失逐漸縮小，整理獲利回穩，稅後淨利為20.56億元，累計前四月稅後純益為15.67億元。

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張立荃表示，集團目前全面盤查並且評估授信資產與投資組合的信用品質，加強評估與監控頻率，各子公司持續優化資產或產品結構，著眼發揮金融整合經營的最大綜效。

開發金將在6月12日舉行股東會，董事會決議擬每股配發現金股利0.6元，以穩定的股利政策目標一致。

開發金子公司中壽第一季稅後淨利為44.59億元，開發金認列11.98億元，隨著中壽商品結構優化有成，新契約價值利潤度提高到32%，另外因疫情民眾對保險保障需求，也有利於未來保障型商品銷售。

至於併購中壽的進度，金管會曾在4月發函給開發金，准許延後併購中壽，改在這屆董事會屆滿前完成，也就是2022年的6月13日完成100%併購計畫，對此，張立荃表示，目前沒有具體的規劃方向，但經過審慎評估後，近期會向董事會報告初步規畫方向，日後每季向董事會報告進度，每6個月向主管機關。

另外，外界關注的另一大焦點，就是開發金將賣掉總部大樓，為南京東路上稀少要釋出的物件，也將會是今年指標性的標的。開發金董事會已經通過要公開標售，委由戴德梁行處理，預定年底前可以決標，張立荃表示，底價不方便說明。