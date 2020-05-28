東典光電7月初掛牌上櫃　董座陳正德：受惠5G商機可望逐季成長

▲前排左起為東典副董事長蘇立群、董事長陳正德，後排左起為副總許珠寶、總經理周彧民。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

光通訊濾片廠東典光電（6588）董事長陳正德今（28）日表示，今年首季營運受到傳統淡季和疫情影響略微衰退，但是迎接傳統旺季，再加上中國大陸和韓國客戶啟動5G商機開始拉貨，今年下半年營運可望逐季成長，並預計在7月初掛牌上櫃。

副董事長蘇立群表示，東典光電主要從事光通訊濾片的研發、生產與銷售，並累積20年的生產經驗，現在5G通訊中增加資訊流量的重要關鍵DWDM系統（高密度分波多工系統）所需用到的薄膜濾光片(TFF)，全球只有東典光電、統新、美國二六等3家廠商擁有相關技術。

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蘇立群指出，東典光電主要業務為從事製造光纖通訊及精密光學用的薄膜濾光片，產品組成包括被動元件60%、雲端資料中心用濾光片20%、5G基地台應用20%，銷售客戶包括中國大陸、南韓及台灣，終端客戶包括韓國SK電信、華為、Google、中國移動以及國內上櫃公司等。

蘇立群說明，鍍膜的應用範圍極為廣泛，小至眼鏡、手機、相機，大到顯示器、監視系統和汽車等，像是一般光學鍍膜如眼鏡，鍍膜層數在10層以下；消費型的產品如相機鏡頭，鍍膜層數也不會超過50層；然而光通訊的鍍膜層數至少100層，而東典以中、高階元件產品為主。

▲左起為東典副董事長蘇立群、董事長陳正德。（圖／記者姚惠茹攝）

董事長陳正德表示，今年首季營運受到傳統淡季和疫情影響略微衰退，但是迎接傳統旺季，再加上中國大陸和韓國客戶啟動5G商機開始拉貨，美國也開始啟動5G商機，所以看好今年下半年營運可望逐季成長。

陳正德指出，東典在產能方面，目前線上機台有14台，今年預計引進3台新機台，有一台預計下半年會加入，並且已經支付50%的訂金，另外兩台則會看設備商的配合狀況決定，但因為東典是以小而美的產品路線為主，所以很看重高階產品的機台準確度。

東典光電成立於2000年5月15日，主要股東為東碱持股約40.88%，擁有宜蘭龍德、利澤廠兩座生產基地，去年營收達3.5億元，年增42.43%；稅後純益5588萬元，年增50.53%，每股純益2.41元，但受疫情影響，今年首季營收6038萬元，年減16.3%，每股純益0.36元。

▲東典光電系列產品。（圖／記者姚惠茹攝）

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