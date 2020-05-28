看好銀行4.0趨勢！　MasterCard北亞區總監朱本傑轉戰Money101

▲Money101總經理朱本傑。（圖／Money101提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣金融比較平台Money101.com.tw母公司CompareAsiaGroup今（28）日宣布，任命朱本傑為台灣總經理，在看好銀行4.0趨勢下，將持續帶領Money101提升國內金融資訊透明度，滿足符合消費者真實需求的體驗，讓更多民眾獲取金融服務更加便利。

資訊科技背景出身的朱本傑擁有逾18年的金融科技經驗，在加入Money101之前，擔任MasterCard全球大機構北亞區市場總監，與金融機構共同推動許多因應消費者需求的金融產品，涵蓋信用卡、消費金融產品、B2B商務支付產品及金融科技諮詢服務等；更早之前，他為銀聯國際全球信用產品負責人，也於花旗（台灣）銀行任職長達10年，擔任副總裁暨策略聯盟發展負責人。

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Money101指出，銀行邁入4.0時代，將以滿足消費者的金融需求與體驗為主。「比價引擎」提供民眾搜尋市場最優、適合的商品或服務，特別在後疫情時代，整體經濟環境恐使民眾信用狀況改變，平台如何透過數據分析提供民眾更加容易取得的金融服務相當關鍵。

CompareAsiaGroup執行長Sam Allen表示，作為亞洲領先個人理財平台，CompareAsiaGroup與亞太區逾150間領先金融機構緊密合作，服務超過8000萬用戶，業務覆蓋6大市場，包括台灣、香港、菲律賓、新加坡、馬來西亞及泰國。「我們非常高興朱本傑加入Money101，一起推動集團的願景，提升台灣民眾健康的財務生活」，相信他在金融業與許多國際領先企業合作的經驗，可帶領公司業務成長，持續優化服務與用戶體驗。

Money101總經理朱本傑指出，金融服務應該要著重於解決消費者的痛點，因此目標是簡化消費者獲取金融服務的流程，運用數據在對的時間提供適切的個人化理財建議，協助民眾在態樣愈趨多變的金融產品中做出睿智的決定，「台灣金融業邁入4.0之際，很期待在Money101穩健的基礎下持續發展，推動絕佳的消費者體驗。」

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