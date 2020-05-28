國銀香港分行首季獲利罕見衰退25%　金管會分析是這三大原因

▲根據金管會統計，19家國銀香港分行今年首季獲利降至48億，為近年罕見出現獲利衰退的情況。（圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（28）日公布本國銀行香港分行營運情形，19家國銀香港分行獲利罕見出現衰退，今年首季稅前盈餘降至48億元，較去年同期減少25%。

根據金管會統計，19家本國銀行香港分行存款到今年3月底為1兆1,346億元，較去年同期減少4.6%，放款則為6,380億元，較去年同期增加4%，累計稅前盈餘48億元，年減25%。

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今年國銀香港分行首季獲利衰退，金管會銀行局主秘童政彰分析，主要是利息淨收入減少，其次為受到全球疫情影響，金融負債及資產評估損失增加，最後是基於審慎經營考量，銀行增提備抵呆帳費用，這3大因素導致整體首季獲利減少25%。

香港分行存款今年首季較去年同期減少545億元，童政彰表示，有可能是資金移動，國際市場認為，香港作為國際金融中心有3大優勢，包括資金移動自由、法規架構明確、稅制較低，但是否因政經關係改變優勢，監理機關也會密切觀察。

至於放款增加，童政彰指出，去年首季放款為6,135億元，去年底來到6,078億元，今年首季增至6380億，初步研判是香港紓困機制發揮功用。

此外，香港反送中事件是去年6月爆發，如今「港版國安法」通過後，市場擔憂香港市場動盪將更加劇烈，連帶衝擊國銀香港分行業務表現，至於去年底放款較去年3月底減少，是否與反送中事件有關，童政彰則說，不敢下這樣的結論，不過海外分行經營與當地政經情勢變化有關。

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