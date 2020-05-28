美國加大施壓伊朗力度　終結核協議簽署國制裁豁免

▲布什爾（Bushehr）核電廠。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國政府在27日宣布，將於7月27日終止伊朗核協議的制裁豁免，讓仍留在協議中的企業，不能再為伊朗民用核活動提供便利。美國國務卿蓬佩奧聲明，已經找不到任何理由延續豁免，這些讓局勢惡化的行動令人不能接受，「這是對伊朗採取的邊緣政策所做出的回應」。

根據《路透社》報導，美國將撤銷允許用過和報廢研究反應爐燃料出口至國外以及改建阿拉克（Arak）重水反應爐以及的豁免。此前受到豁免之利的企業，主要以俄羅斯企業為主。

不過，美國並沒有阻擋受到國際支持的布什爾（Bushehr）核電廠。蓬佩奧指出，為確保作業的安全，將給予布什爾核電廠90天的豁免，但美方保有任意修改的權力。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

蓬佩奧接著指控，美國將制裁伊朗原子能組織的官員阿加伊（Majid Agha'i）和薩茲加爾（Amjad Sazgar），因為他們從事或試圖讓大規模殺傷性武器擴散。

據報導，美國國務院官員分析，隨著美方持續打擊伊朗的石油出口，伊朗就一直進行核武力強化的工作，此次美國結束制裁豁免，是對伊朗的進一步施壓。

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