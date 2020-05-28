純網銀來了！樂天國際商銀準備中　拚9月底前開業

▲國票金法說，外界關心純網銀樂天國際商銀開業進度。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

樂天國際商銀董事長簡明仁今（28）日現身國票金法說會上，並表示，樂天國際商銀的營運計劃就是，預計在6、7月向金管會申請營業執照，力拼9月底之前純網銀開業，外界認為樂天商業銀行是最後一家完成公司登記，但是他強調，樂天國際商銀的進度都在計畫內，並未「遲到」。

三家純網銀包含將來銀行、樂天國際商銀與連線銀行（LINE Bank）今年將加入市場，現在也正在積極籌備當中。

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國票金表示，與日本樂天銀行共同設立樂天國際商銀的進度方面，樂天國際商銀已經完成公司設立登記，目前積極籌設工作，並會向金管會申請核發營業執照，第三季、第四季就會正式營業。

但是過去一向推動純網銀的業務十分積極的樂天國際商銀，在取得公平會以及完成公司登記卻是三家中最後一家；國票金今日也解釋，主要是因為樂天國際商銀的主要大股東樂天去年底前買下了棒球桃猿隊，公平會依法必須重新審視，而且必須是去年的財報審查而非前一年的財報審查，所以在三家之中，樂天國際商銀獲得公平會同意稍微慢其他兩家一些。

但是，這並不影響樂天國際商銀營運的進度，簡明仁表示，目前已經完成系統模擬測試（UAT），6月將進行為期兩個月的營運模擬測試，預計今年7月就會向金管會申請執照，力拚9月底前正式開業。

樂天日天從生態圈發展，樂天銀行是很成功的純網銀案例，而樂天市場早在2008年進入台灣，信用卡則是2014年在台灣上路，而樂天電子書、旅遊也陸續進入台灣，依循生態圈發展模式，樂天國際商銀的加入就完整了物流、資訊流、人流以及資金流，樂天國際商銀也認為，三年半內可以損益兩平。且樂天國際商銀不論是在資產品質、資本適足率以及普通股權益等，都是維持在很高水準，所以短期內也沒有增資的需求。