金管會：「港版國安法」將使香港經濟短期動盪難免　國銀需緊盯3大面向！

▲中國大陸十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

中國大陸今（28）日正式表決通過「港版國安法」，外界關注是否撼動亞洲金融中心地位，連帶影響在港台資金融業。金管會對此表示，目前國銀在港分支機構的既有業務有限，但對各項業務仍維持審慎推動，並密切審視後續情勢發展，「總行都要時時刻刻watch」。

金管會銀行局主秘童政彰表示，目前港版國安法相關影響還在初始階段，對我國銀行業在香港分支機構的既有業務影響有限，短期內香港經濟動盪難免，國銀香港分行對當地各項業務仍維持審慎推動，並密切審視當地後續的整體經濟情勢發展。

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童政彰指出，在實務上，銀行來申請國外分支機構，要求總行須有效管理，特別對當地政經情勢發展、法令異動、市場變化共3構面，納入市場胃納的評估風險程序，「總行都要時時刻刻watch」，不管在哪個分支機構都一樣，銀行總行要有能力因應情勢變化，做好風險控管。

另據金管會統計，國內金融業在香港曝險金額，到4月底為止，有9,348億元，其中國內銀行在香港曝險金額為6,877億元，證券期貨業則為746億元，至於保險業在香港投資及子公司曝險金額約為1,725億元。

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