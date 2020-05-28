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智崴資訊股東會通過董事改選　新董座歐陽志宏：今年是體感科技新元年

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▲智崴股東會。（圖／智崴提供）

▲智崴股東會。（圖／智崴提供）

記者姚惠茹／台北報導

智崴資訊（5263）今（28）日召開股東會，並通過109年度盈餘分配案，每股發放現金股利5.6元，綜觀108年度各項財務指標的相關表現，108年合併營收為20.8億元，年增27.1%；稅後淨利3.67億元，每股稅後盈餘6.57元，年增42.5%，營收及獲利皆再創歷史新高。
 
智崴資訊股東會進行智崴資訊第七屆董事改選，經股東們投票選出歐陽志宏、陳志全、黃金火、鄭駿豪4位擔任董事，以及李明憲、劉志鵬、邱日清3位獨立董事，並隨即召開遴選新任董事長，經前任董事長陳志全提名，全體董事投票後通過，改由智崴資訊創辦人歐陽志宏擔任新任董事長一職。
 
董事長歐陽志宏表示，2020年是智崴的新世紀元年，近10年來，智崴營收規模大幅成長超過12倍，硬體設備的業務推廣已成功地在全世界站穩腳步，其中大型體感設備i-Ride與m-Ride飛行劇院更是國際市場的主流，展望下一個10年，策略目標鎖定在挑戰更高階的客戶、拓展小型設備市場佔有率，以及擴大內容授權與設計營收。
 
歐陽志宏表示，自2010年起於體感產業嶄露頭角，飛行劇院產品市占率穩居全世界第一，合作的夥伴囊括世界五大洲，包含知名連鎖樂園樂高樂園（LEGOLAND）、澳洲最大樂園夢幻世界（Dreamworld）、德國最大樂園歐洲公園（Europa-Park）、日本富士急樂園（Fuji-Q Highland）等。

▲智崴股東會。（圖／智崴提供）

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▲智崴股東會後通過歐陽志宏擔任新任董事長一職。（圖／智崴提供）

歐陽志宏指出，下一階段為了進攻高階遊樂園市場，智崴已與專精遊樂設備設計，並與全世界高階遊樂園市場擁有傲人市佔率的日本三精科技株式会社（Sansei Technologies, Inc.）簽訂日本優先代理販賣合約，以獨創的產品攻佔金字塔頂端的客戶，鞏固市場優勢。
 
歐陽志宏說明，提升小型個人化設備的市場佔有率也是智崴下一階段的發展重點，由於小型設備可更彈性、大量地佈點，有助於提升智崴設備在市場的滲透率，讓更多的體感設備能深入消費型市場，進一步提升內容市場的獲利能力，而目前智崴已成功研發體感電競、賽車、飛行模擬平台與個人化VR電影院等相關小型化體感設備，未來可望透過策略聯盟等方式，整合內容製造商，擴大設備效益與營收。
 
歐陽志宏補充，近年智崴在內容授權與設計營收的耕耘已逐漸發酵，2019年軟體內容營收的成長，已佔總營收16%，透過不斷在全世界佈建的體感設備，內容影片的權利金收入已逐步拉高整體比重，讓設備與內容相互加乘效果更加彰顯。

歐陽志宏強調，未來智崴也將持續推動擴大內容授權與設計營收之策略，以提升營收毛利率，成為提供硬體遊樂設備、影片內容設計、場域規劃、現場營運的統包解決方案（turnkey solution）供應商，應用層包括遠端操控小型無人車進入災難現場搜尋生還者，或者駕駛小型無人潛艇進入海底觀測海洋生態等。

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