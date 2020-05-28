為穩定29歲以下應屆畢業生穩定就業　勞動部：特定行業最高可領13.8萬

▲勞動部。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（28）日指出，因應新冠肺炎疫情衝擊勞動市場，且再加上畢業季來臨，推出「應屆畢業青年就業措施」，該措施底下一共有6項計畫，共計投入66億元，預估將有14萬名應屆畢業青年可受惠，目前規劃在6月實施，但詳細日期尚未公布。

勞動部勞動力發展署表示，青年可以同時透過多個方案來求職，只要符合條件，例如「青年就業獎勵計劃」與「特定行業就業獎勵」可以同時請領，最高可領13.8萬元。

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多元就業博覽會

勞動部指出，由於疫情的關係，目前都是提供青年線上職缺資訊，促進媒合，未來將會視疫情緩和程度舉辦北中南實體就業博會3場次。

青年就業獎勵計畫

為鼓勵應屆畢業生能盡速投入職場，勞動部說，只要是今年9月底前的畢業生且29歲以下的青年，在109年底穩定就業3個月，就發給就業獎勵2萬元，若能持續穩定就業達6個月再加發就業獎勵1萬元，每人最高補助3萬元。

特定行業就業獎勵津貼

勞動部說，29歲以下青年若投入「特定製造業」如，工具機作業員、紡織作業員等、「照顧服務業」、「營造業」如、工地人員等工作，1-6個月每月發給5000元，7-12個月發給6000元，13-18個月每個月發給7000元，每人最高獎勵10萬8000元。

產業新尖兵計畫

勞動部指出，這次是因應疫情，對該計畫的補貼條件和金額加碼，29歲以下青年參加指定訓練課程，如數位資訊、電子電機、工業機械、綠能科技或國際行銷企劃，由政府全額補貼10萬元以下的參訓費用。若青年參加的課程屬於「5+2重點產業」。參訓期間每月還可獲得8千元獎勵金，其他課程則是每月3千元獎勵金，最長12個月。

青年就業旗艦計畫

主要針對企業「先僱後訓」29歲以下的青年，政府將補貼訓練費用。補助標準以初任人員平均起薪2萬8千元作為參考基準，僱主給薪未滿2萬8千元者，訓練新人期間政府每月補助1萬2千元給僱主，最長3個月，給薪2萬8千元以上、未滿3萬元者，政府補助1萬2千元，最長6個月，給薪3萬元以上，政府補助可達9個月。

僱用青年獎助計畫

根據勞動部規劃，只要僱主僱用青年薪資達2萬8千元以上，每僱用3個月，政府將發給僱主2萬元，最長12個月；每僱用1人最高補助8萬元。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌解釋，該計畫也有考慮擔心企業原先就有僱用意願，但因為劃出2萬8000元的門檻，而干擾新鮮人市場起薪，且再加上這項計畫會跟視疫情衝擊情況是否影響青年就業而規畫推出時間。

另外，陳世昌也說，考慮企業也有可能因這項計畫「裁老換新」，屆時也會限制從計畫實施之後到領取補助結束的期間，都不可以出現資遣或無薪假的情況。





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