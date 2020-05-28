台糖「散裝酒精」重新開賣！因應防疫措施鬆綁　每月購買上限399公升　

▲台糖產製的散裝防疫酒精，自5月28日起重新供應開賣。（資料照／記者邱顯燁攝）

記者李錦奇／台北報導

台糖「散裝酒精」重新開賣囉！台糖宣布自即日起，一般公司行號用以清潔消毒用途的業者，每月可購買散裝酒精上限399公升；如果是銷售用途的業者，每月購買上限也是399公升，暫時不開放大量購買。

先前由於全球搶購酒精，造成酒精原料大缺貨，台糖只好在4月20日宣布，95度散裝酒精銷售對象將僅限公務機關、醫療院所及學校，且各單位每月訂購以100公升為限，每公升售價也調高至新台幣77元。

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不過，台糖當時也強調，散裝酒精與民生用防疫酒精的供應對象不同，95度散裝酒精因應防疫需求限縮供應對象、數量及反映成本而提高售價，但絕不影響防疫用75%酒精(350ml)的價格與供應量。

台糖表示，因新冠肺炎疫情蔓延，酒精原料採購成本已增加約三成，考量75%酒精為重要防疫物資，台糖自行吸收成本，讓一般民眾買到的防疫用酒精售價仍維持每瓶45元。

▲台糖宣布重新供應散裝再製酒精。（圖／翻攝自Facebook／台糖粉絲團）

如今，隨著疫情趨緩，台糖今天宣布解禁，自109年5月28日0時起，重新供應散裝台糖再製酒精，措施如下：

①一般公司行號用以清潔消毒用 途業者，依照原政府規定，每月不超過399公升為限。

②公司行號用以銷售用途業者，暫不開放大量購買，亦以不超過399公升為限。

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