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醣基「醣抗體平台」攜手三顧　開發次世代「NK抗腫瘤細胞療法」

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▲▲三顧總經理唐洪德。（圖／記者姚惠茹攝）

▲三顧攜手醣基開發次世代「NK抗腫瘤細胞療法」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

醣基生醫（6586）今（28）日攜手三顧（3224）簽署合作備忘錄，雙方將以醣基擁有領先世界的特殊醣抗原抗體開發能力及全球專利之醣 分子均相化抗體平台技術(CHOptimax)，結合三顧引進的日本再生醫療應用和細胞層片培養技術，「超前部署」開發次世代NK技術。

醣基生醫表示，該技術預期將可提高自周邊血中分離NK細胞(自然殺手細胞)的效率，也可大量擴增細胞數量及增強毒殺的效果，而活化後的NK細胞不僅可抗腫瘤、抵抗病源入侵，同時也兼具可調節免疫的功能。

請繼續往下閱讀...

醣基生醫指出，未來雙方除將合作進行標準化生產，更計畫開發具有專一性嵌合抗原受體自然殺手細胞 (CAR natural killer cell，CAR-NK)，用於探索多種惡性腫瘤的免疫細胞療法，目標成為國際生醫學界繼CAR-T後的次世代抗腫瘤細胞療法先鋒。

三顧表示，CAR-T是近年來腫瘤免疫療法領域裡最具發展潛力的方向之一，為人類在癌症藥物發展過程中由分子藥物進展至細胞醫療的重大里程碑，然而CAR-T療法仍有它的限制，除可能因為細胞激素風暴(cytokine storm)引起器官衰竭，甚至死亡等嚴重不良反應，對固體腫瘤的效果也不佳。

三顧指出，採用NK細胞的免疫療法，雖然已有試驗證實在臨床上的安全性，但NK細胞表面缺乏專一性的抗原受體，必須藉由被活化、抑制及調節來啟動細胞毒殺腫瘤細胞和被病毒感染細胞的機制，

三顧進一步指出，加州大學聖地牙哥分校Dan Kaufman教授團隊已證實，將NK細胞載入特定CAR(嵌合抗原受體)，能促成NK細胞信號傳導而產生強烈抗原特異性，因而具有更強、更專一的腫瘤毒殺活性，因此預期所開發的次世代NK技術，未來應用於發展CAR-NK的抗腫瘤表現，可能比CAR-T更有效率與安全。

三顧說明，醣基利用CHOptimax醣分子工程技術，針對抗體上的醣體結構及功效進行深入 研究，已成功篩選出能大幅增進抗體藥效的通用型醣體(Universal Glycan)， 修飾後的抗體能結合至特定免疫細胞進行精準選取及純化，即為次世代NK技術的基礎。

三顧進一步說明，公司在今年 4 月和日立集團簽下合資合作，預計在台灣興建一座符合國際法規標準、亞洲最大細胞生產廠，再加上目前細胞治療產品已經進入臨床試驗三期，也通過《特管辦法》自體軟骨細胞治療技術。

三顧補充，「特管辦法」最新修訂公告納入LDTs及細胞儲存業務，而三顧已完成佈局幹細胞與免疫細胞儲存，能確保細胞來源與生產，再加上三顧與國內主要醫療院所及國際廠商緊密合作，更累積豐富的細胞治療及臨床應用經驗。

三顧分享，這次雙方合作內容，包括免疫細胞、間質幹細胞(Mesenchymal Stem Cell， MSC)的選取及純化，並將結合三顧獨特的細胞層片技術，用在幹細胞治療等領域，預期將在細胞治療與再生醫療領域上，產生巨大的市場發展潛力

三顧強調，這次醣基與三顧分別是相關領域內，最具獨特技術優勢的上下游公司，因此雙方技術平台的合作，將促使台灣次世代NK技術開發進而與世界爭鋒，雙方也將同時討論商業策略，並視研發進度就具體項目簽署正式合約，強強聯手達到加乘效果。

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