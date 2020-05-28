　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

港版國安法通過「日本嚴重關切」！　外媒：恐影響習近平訪日行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北韓試射導彈，日本內閣內閣官房長官菅義偉發表談話。（圖／路透社）

▲日本官房長官菅義偉發表談話。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

中國人大今（28）通過「港版國安法」的消息，受到國際社會關注。對此，日本官房長官菅義偉下午在記者會上表示，北京政府在國際社會與香港市民強烈擔憂的狀態下通過此法，日本政府表示嚴重關切。外界紛紛預測，這有可能對中國國家主席習近平今年以國賓身分訪日的行程產生影響。

NHK、時事通信、共同社等日媒稍早報導「港版國安法」通過一事。菅義偉提到，香港應該要在一國兩制的框架下保持自由開放，且身為日本重要合作伙伴，應該要以穩定、民主的方式繁榮發展，安倍政府已於中方通過法案之前，把日本觀點立場傳達給北京，「將密切關注事態發展。」

當被問及北京政府此舉是否影響習近平今年的訪日行，菅義偉表示，日中雙方將會進行廣泛溝通，「日本與中國都需要共同應對地區與全球挑戰，包括防堵新冠肺炎疫情擴散，我們將繼續致力於此。」

ET快訊
屏東萬巒大橋下2男相約抓魚　大雨狂下1人跌落水！5小時尋獲已
潘瑋柏街頭狂嗑魯肉飯...結帳前「吐這句」　網笑：太沒包袱！
港版國安法「只有他1票反對」...神秘人身分曝光！　陸網：拖
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲反華情緒高漲 國會鷹派團體自稱「金鋼狼」！

國際勞工組織：全球1/6年輕人因疫情失業　影響恐長達數10年

印度照相館推出「人臉照片口罩」！網友一看嚇傻：戴歪怎麼辦

港版國安法通過「日本嚴重關切」！　外媒：恐影響習近平訪日行

埋地下千百年！ 義大利發現「古羅馬地磚」...絕美花紋曝光

港版國安法強勢過關　專家解析：金融中心地位「5年內逐步侵蝕」

房屋起火門打不開！眼睜睜看3歲雙胞胎遭大火吞噬　母親自責崩潰

黑人之死引爆美國多地騷亂　暴徒打砸搶超市　焚燒國旗

26歲妹開趴後腹痛　就醫後竟從「私密處」抓出「18公分烏龜」！

腹痛以為得腎結石！　女師檢查發現「產道已開8cm」2小時生下女兒

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

澳洲反華情緒高漲 國會鷹派團體自稱「金鋼狼」！

國際勞工組織：全球1/6年輕人因疫情失業　影響恐長達數10年

印度照相館推出「人臉照片口罩」！網友一看嚇傻：戴歪怎麼辦

港版國安法通過「日本嚴重關切」！　外媒：恐影響習近平訪日行

埋地下千百年！ 義大利發現「古羅馬地磚」...絕美花紋曝光

港版國安法強勢過關　專家解析：金融中心地位「5年內逐步侵蝕」

房屋起火門打不開！眼睜睜看3歲雙胞胎遭大火吞噬　母親自責崩潰

黑人之死引爆美國多地騷亂　暴徒打砸搶超市　焚燒國旗

26歲妹開趴後腹痛　就醫後竟從「私密處」抓出「18公分烏龜」！

腹痛以為得腎結石！　女師檢查發現「產道已開8cm」2小時生下女兒

空中響起重機聲浪？KAWASAKI無人機搭載「ZX-10R」3引擎飛上天

澳洲反華情緒高漲 國會鷹派團體自稱「金鋼狼」！

專竊勁戰殺肉！30名車主組復仇聯盟怨：上午被抓晚上繼續偷…三重機車屠夫終收押

就是愛台灣　把天燈串飾戴上手、還有純金地圖可收藏

18歲小哈利「性感女裝」炸翻網！　老爸庾澄慶首發聲…合照藏護兒舉動

2020最有「凍頭」手機前五名出爐！　三星入榜2款、冠軍不是iPhone而是它

李奧納多6度合作馬丁史柯西斯　砸67億解密FBI的誕生…金主找到了！

45歲客運司機硬上16歲乾女兒　交保後又糾纏！少女痛泣：永遠不想見到你

口罩國家隊竟涉嫌「暗槓」偷賣還哄抬價格！檢調清查囤貨約談6人

大陸漲6.6%軍費　解放軍以「最壞情況」積極擴大訓練

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

即／美國務卿宣布　香港不再自治

進郵局沒戴口罩　女脫內褲戴頭上

自稱不吃不喝82年　印度瑜伽奇人90歲去世

女模慶粉絲破600萬　狂甩30GG奶

4歲唐寶寶餓死　遺體遭老鼠啃咬　

中印對峙畫面曝！解放軍西海艦隊進駐衝突點

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

他6年前硬上繼女逼輕生　酒醉想再染指小女兒…遭妻勒斃

想變蜘蛛人　3孩給黑寡婦咬瞬間毒發

即／雙重犯罪成立　孟晚舟案續審

騎車被蟒蛇纏脖　16歲男昏迷路上

激動姊飯店內與男友吵架　情緒崩潰「嬰兒當甩炮摔地」

13歲少女愛上大叔　遭父親用鐮刀斬首

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

更多熱門

相關新聞

游錫堃力挺香港：給予必要的人道關懷及協助

游錫堃力挺香港：給予必要的人道關懷及協助

中國大陸第13屆全國人大三次會議閉幕會28日以2878票讚成、1票反對、6人棄權，正式審議通過港版《國安法》，人大常委會最快在6月底討論立法，8月出爐。對此，立法院長游錫堃表示，中共限縮香港自治空間，「我們應一致譴責中共」，力挺香港。

專家：港金融中心地位　5年內遭侵蝕

專家：港金融中心地位　5年內遭侵蝕

港版國安法通過！黃之鋒「香港人不投降」：繼續行動

港版國安法通過！黃之鋒「香港人不投降」：繼續行動

快訊／「港版國安法」通過...賴清德：台灣團結就能確保安全

快訊／「港版國安法」通過...賴清德：台灣團結就能確保安全

港版國安法全文！　央視：現場響起「超長掌聲」

港版國安法全文！　央視：現場響起「超長掌聲」

關鍵字：

港版國安法香港菅義偉日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

內褲聞精液味抓姦！「台灣第一男模」前女友跳樓亡

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

「港版國安法」正式表決通過！

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

即／美國務卿宣布　香港不再自治

快訊／丫頭登記結婚了！

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話記錄曝光

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面