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香港動盪　國票金董座：台金融業獲利衝擊　卻有機會成「籌資中心」

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▲▼國票金控董事長魏啟林。（圖／記者湯興漢攝）

▲國票金控董事長魏啟林。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

國票金董事長魏啟林今（28）日表示，香港的問題去年就開始動盪，香港在台資銀行海外獲利占重要的角色，難免會衝擊金融業；但是另一方面來說，台股的殖利率高，國際資金會注意到台灣的資本市場，台灣有機會成為籌資中心。

國票金舉行法說，外界也關心香港的問題，魏啟林表示，去年開始香港政治就開始動盪，加上中美貿易戰以來，主管機關就很關心銀行業在香港的曝險。過去銀行業大約有七成資源是在美國、三成在亞洲，其中亞洲貢獻一半的績效，又以香港占亞洲的一半，所以過去銀行業曝險大約是一兆元左右，近期內有稍微減緩，但是香港的動盪確實對銀行業獲利造成影響。

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魏啟林指出，香港近期的動盪，確實有一些台商會降低在香港設點，或者資金進行調整，但主力仍在製造業；金融業短期之內要取代香港並不容易，台灣之所以很難成為亞洲金融中心就是我們的消費者意識強、希望政府能夠以市場「安定」為優先，如果市場安定、穩定，難免創新與多元就會不足，所以短期之內很難取代香港成為金融中心的地位。

不過有一個地方卻是會慢慢出來，就是台灣的股票殖利率在全球排名算是相當前面，國際資金會進來，所以台灣要成為投資中心、籌資中心是有機會的。

中美貿易戰之後，供應鏈會演變成短鏈化、在地化、多鏈化，現在中美可能會有不同的供應系統，而台商想要兩邊都參加，如果都參加的化資金成本會提高、但是業務量可以維持在，台商留在大陸的供應鏈供應走大陸系統；其他則是加入美國的系統，台商轉變極具彈性。而這項轉變也替台灣的金融業帶來新的商機，加入新的供應鏈。

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