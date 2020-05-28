領先全球！台積電推出「7奈米汽車設計實現平台」　有利發展AI引擎、自動化駕駛系統

▲台積電宣布推出7奈米汽車設計實現平台。（圖／路透社）

記者楊絡懸／新竹報導

台積電（2330）28日宣布，領先全球推出7奈米汽車設計實現平台（Automotive Design Enablement Platform, ADEP），協助客戶加速人工智慧推理引擎、先進駕駛輔助系統、以及自動化駕駛應用的設計時程。

台積電表示，自2018年開始量產7奈米技術，擁有領先業界的良率學習與品質保證經驗，能夠提供滿足汽車應用日增的高度運算需求的先進製程，同時也符合嚴格的耐用性與可靠性要求。

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台積公司汽車設計實現平台已獲得ISO 26262功能性安全標準的認證，涵蓋標準元件、通用型輸入輸出（GPIO）、以及SRAM基礎矽智財，皆奠基於多年的7奈米生產經驗，支援堅實的設計並獲取首次投片即成功。

此外，台積電基礎矽智財已通過AEC-Q100第一級規格的嚴格驗證，提供客戶多一層的品質保證。製程設計套件及第三方矽智財廠商的支援亦已到位，可協助客戶進一步集注在市場上推出差異化的產品。台積電指出，不僅穩健提供滿足汽車零件等級缺陷率的7奈米產能，同時也承諾支援車用產品的長久生命週期。

台積公司研究發展組織技術發展資深副總經理侯永清表示，汽車應用向來要求最高的品質水準，隨著先進駕駛輔助系統及自動化駕駛的出現，強大且高效的運算能力變得不可或缺，以驅動人工智慧推理引擎進行道路與交通感測，進而協助駕駛迅速做出決定。

侯永清說，台積公司處於獨特的優勢地位，擁有豐富的7奈米量產經驗與完備的設計生態系統，協助客戶釋放創新，首次投片即獲得成功，同時滿足市場上對於更高安全性且更智慧化汽車的嚴格要求。

除了健全的汽車矽智財生態系統，台積公司晶圓廠取得IATF 16949認證，支援汽車產品的製造。台積電表示，提供汽車服務套件（Automotive Service Package）以支援晶圓製造，內建「零缺陷思維」（Zero Defect Mindset）進而強化管控使元件製造達到汽車零件等級的每百萬缺陷數（DPPM）目標，同時生產期間的安全投產專案（Safe Launch Program）也能夠確保成功推出新產品。