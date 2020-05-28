「港版國安法」通過壓倒性票數通過　南韓外交部回應了！

▲陸人大「2878:1」通過港版國安法。（圖／翻攝自新華社）



記者張方瑀／綜合報導

中國第十三屆全國人大三次會議28日正式表決通過《港版國安法》，南韓外交部也在稍早表示，香港在中國大陸「一國兩制」政策下保持繁榮和發展是非常重要的。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部發言人金仁澈（Kim In-chul）在28日的記者會上表示，香港是一個重要的地區，在人文和經濟方面都與南韓有著密切的交流，「我們認為在『一國兩制』的框架下，保持香港的繁榮和發展非常重要。」

中國第十三屆全國人大三次會議閉幕會28日以2878票讚成、1票反對，正式表決通過《港版國安法》，最快能在6月底的會議上討論立法，8月出爐。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）27日正式宣布，香港已經「不再自治」，往後無法享有美國法律賦予的特殊待遇。美國國務院東亞及太平洋地區助理國務卿史達偉（David Stilwell）則透露，美國可能對香港採取調整簽證範圍、實施經濟制裁等動作。

►借鏡或示範？澳門《國安法》通過11年從未實施 北京「誤判」能在香港過關

►港版國安法料通過 外媒曝華府盤算：香港特殊地位不會取消

►陸人大「2878:1」通過港版國安法！ 現場熱烈鼓掌30秒

►►防疫期間也要一樣美麗！



★★好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】