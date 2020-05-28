黑人之死引爆美國多地騷亂　暴徒打砸搶超市　焚燒國旗

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美國明尼蘇達州黑人男子佛洛伊德(George Floyd)周一(25日)遭遇警方執法過當， 被員警跪壓7分鐘後死亡。該男子生前曾表示「我沒法呼吸」，但對方仍不肯放手。

案發後當地數百民眾走上街頭，要求為死者「伸張正義」，卻遭到警方用催淚彈、震撼彈和橡皮子彈壓制。這種做法無是火上加油。

騷亂在周三繼續升級，並擴散至其他地區。在明尼蘇達州，有示威者打、砸、搶超市。在洛杉磯，有人圍攻警車，甚至焚燒美國國旗。

▲一名示威者拿大榔頭，用力砸破開明尼阿波利斯一家超市的玻璃。（圖／路透）

「福斯新聞網」報導，當地時間27日，示威者洗劫了明尼蘇達州首府明尼阿波利斯的一家超市。從畫面可見， 超市門口聚集了一大群人，他們將不論大小的商品裝上推車運走。還有人抱著各種商品不斷從裡面跑出來。小到衣服、大到電視，統統不放過。

超市內彷如浩劫過後，許多貨架被搶掠一空。「福斯新聞」女主播史庫林在推特上感慨說：「 這裡的情況實在太糟糕了。沒有警察、打砸搶還在繼續。」

民眾對員警暴力執法的怒火還延燒到洛杉磯。當地有上千名示威者走上街頭，當中數十人將一輛行駛中的警車團團包圍。接著有人拿起滑板砸碎車窗玻璃，還有人坐到車頂，不過隨後被加速逃離的警車甩飛。示威者當中還有人當場焚燒美國國旗。

一位示威者說，當他看到佛洛伊德被員警跪壓的影片後，感到非常生氣。他說，有人只想平平安過日子，卻遭到冷血殺害，警察在這個國家不斷對黑人施暴是無法接受的。他同時質問：「我們來參加和平示威，員警卻發射催淚彈和橡皮子彈，就像對付恐怖分子似的。不是嗎？我們真的受夠了。沒有正義，就沒有和平！」