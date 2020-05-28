勞動部最新調查　大學畢業生平均起薪29K、金融保險業可到32K最高

▲大學畢業生平均起薪29K。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者余弦妙／台北報導

為了解事業單位各職類之受僱員工人數及薪資水準，勞動部按年辦理「職類別薪資調查」，調查對象為從事工業及服務業之事業單位，此次回收9691家有效樣本。勞動部今（28）天公布2019年「職類別薪資調查」，其中大學畢業生初任人員起薪達2萬9336元，相較2018年的2萬8849元成長1.69％，其中住宿及餐飲業、支援服務業、教育業及其他服務業均未滿2萬8000元。

根據勞動部調查顯示，108年初任人員每人每月經常性薪資平均為2萬8,231元，較107年增加648元或2.35%，以專業人員3萬5,065元、研究所3萬4,139元、金融及保險業3萬2,076元較高。

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按教育程度別觀察，初任人員經常性薪資以研究所3萬4,139元最高，大學2萬9,336元次之，與107年相較，以國中及以下增加839元或3.56%最多，高級中等（高中、高職）與專科亦分別增加783元與735元。

另外，如果按行業別觀察，初任人員經常性薪資以金融及保險業3萬2,076元最高，電力及燃氣供應業2萬9,769元、出版影音製作傳播及資通訊服務業2萬9,371元、專業科學及技術服務業2萬9,261元較高；其他服務業2萬5,650元為最低。

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