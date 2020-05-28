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口罩解禁價格怎麼訂？　經濟部表態了

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▲華新口罩廠將再招募20名員工。（圖／記者唐詠絮攝）

▲經濟部表態口罩解禁的價格問題。（圖／記者唐詠絮攝）

記者姚惠茹／台北報導

口罩即將在6月1日開放自由買賣，民眾憂心價格飆漲買不起，經濟部今（28）日在臉書發文表示，尊重正常的市場機制運作，但為了確保大家的權益，實名制14天9片，一片5元的價格還是會同時並存，如果有發現囤積哄抬的現象，也歡迎大家撥打 #1950 消保會專線檢舉。

經濟部發文表示，口罩國家隊要準備去打國際盃了，因為國內單日產能已經可以達到2000萬片，到月底庫存預計也有超過3億片，不過國軍即將光榮退場，所以在6月1日之後，只要口罩廠繳交徵用的800萬片日產量，就可以開始自由內銷外銷了，而民眾想要寄送口罩出國，也不受限制。

請繼續往下閱讀...

談到大家關心口罩未來的價錢，經濟部表示，已經請紡研所進行初步的市場調查，有些業者說，有些通路商不惜成本要吸引來客，會設定定價低於5元，也有些業者說，因為疫情期間，原物料成本提高，加上口罩的樣態各有不同，定價可能會高於5元。

經濟部強調立場，既然要逐步開放市場，將會尊重正常的市場機制運作，但為了確保大家的權益，實名制14天9片，一片5元的價格還是會同時並存，如果大家覺得市場價格太高，還是可以回來買實名制的一片5元，並維持定量徵用每天800萬片，也有超過3億片的庫存，讓國人一定有得買，並呼籲如果有發現囤積哄抬的現象，也歡迎大家撥打 #1950 消保會專線檢舉。

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