南韓央行宣布降息1碼！利率創1999年來新低　預期今年經濟負成長

▲南韓央行周四宣布降息1碼，為3個月來2度降息。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

南韓央行（BOK）周四（28日）宣布將南韓國內基準利率下調25個基點至0.5%，創1999年以來新低，並警告，新冠肺炎疫情大流行對該國的衝擊將較2008年金融海嘯更為嚴重。

南韓央行今日召開金融貨幣委員會會議，決議將基準利率從當前的0.75%下調至0.5%。行長李柱烈在記者會上表示，若認為有必要進一步擴大貨幣政策的寬鬆立場，「我們可以用利率以外的其他政策工具做出積極回應。」《彭博》認為，此發言暗示，南韓央行將可能會採用其他非利率工具來支撐受疫情打擊的經濟。

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除此之外，南韓央行也將今年的經濟預測從2月預估的2.1%下修至-0.2%，這是該國自金融海嘯後2009年7月以來，時隔11年首次經濟預測出現負成長，也是1998年亞州金融危機以來最大幅度的經濟萎縮。南韓通膨也出現緊縮狀況，央行將該國今年的通膨率下修至0.3%，低於2月份預估的1%。

儘管南韓在控制疫情方面已取得進展，但零星確診案件仍持續出現。由於主要的海外市場難以於封鎖期間重新開放，使南韓失業人數激增、通膨放緩，出口也正在下滑。李柱烈也指出，中美緊張局勢升溫也為韓國經濟帶來風險。

南韓目前已推出了價值245兆韓元的一籃子措施，以應對疫情帶來的影響。南韓央行此前曾透過回購協議承諾於6月前提供無上限的流動性。除了貨幣政策之外，南韓也正計畫第三波的紓困預算，預計規模將較先前更大。

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