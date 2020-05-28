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LG搶下2000萬片i12 OLED訂單！　打破三星對蘋果的壟斷

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▲三星Galaxy Note 20可能用LTPO技術超越蘋果iPhone 12 。（圖／twitter）

▲傳iPhone 12的OLED面板由LG生產2000萬片 。（圖／twitter）

記者謝仁傑／綜合報導

根據韓國一份最新報告指出，LG 已經收到今年 iPhone 12 多達2,000萬支手機OLED顯示器的訂單，而三星則得另外5500萬支的訂單。先前有報導指出，中國京東方也會為基本款的 iPhone 12 生產OLED顯示器。

韓媒《THEELEC》指出，儘管確定三星已經獲得了 iPhone 12 OLED的合約，但 LG也同時成為 iPhone 12 系列在韓國的第二個供應商。蘋果一直希望減少對三星OLED面板的依賴，而 LG 一直在努力提升品質和規格的要求；LG 目前僅生產LCD顯示器的 iPhone，以及少量用於較舊型號的OLED顯示器。

請繼續往下閱讀...

從技術上來講，由於蘋果去年就向 LG 下了少量訂單，這使 LG 打破了三星在生產OLED的壟斷地位，但據傳 LG 到目前為止只為較舊的型號製造顯示器。除了 LG 之外，中國京東方公司也可望搶下部分蘋果訂單，雖然報告中並未顯示蘋果有批准京東方成為OLED供應商，但據傳中國將會再次參與競標。

去年，Apple 推出了三種機型，分別是 iPhone 11（LCD）、iPhone 11 Pro（OLED）、iPhone 11 Pro Max（OLED），今年的四款機型則均會搭載OLED，且據《9TO5Mac》報導，Pro型號還有望搭載更先進的三星顯示器技術「Y-OCTA」，使螢幕更薄更清晰。

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