元太科技擴大電子紙看板試點計畫　為大波士頓地區提供動態交通資訊

▲元太科技與美國麻薩諸塞灣交通局合作擴大電子紙看板在公共交通應用的建置。（圖／元太科技提供）

記者姚惠茹／台北報導



元太科技（8069）今 (28) 日宣布，攜手美國麻薩諸塞灣交通局(Massachusetts Bay Transit Authority, MBTA)合作擴大電子紙看板在公共交通應用的建置，特別在波士頓的輕軌綠線轉型 (Green Line Transformation, GLT)計畫中，提供動態交通資訊。

元太科技表示，波士頓原輕軌綠線已在沿線建置10個可顯示輕軌班次抵達時間的太陽能供電的電子紙站牌，而為因應新冠肺炎(COVID-19)的防疫措施縮減公車班次，因此電子紙公車站牌具備即時更新班次抵達時間與班次表的功能，對於乘客來說更為重要。

元太科技指出，電子紙看板試點拓展計畫將在大波士頓地區，橫跨6個城市的公車站點，新增18個電子紙站牌，而電子紙站牌以顯示即時到站資訊與服務提醒等功能設計，確保乘客可隨時掌握地鐵或公車的班次。

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元太科技進一步指出，第一階段電子紙站牌試點計畫已在2017年啟動，該階段在波士頓輕軌綠線的D支線設置太陽能供電的電子紙站牌，以測試裝置的耐用性、效能，並收集使用者反饋意見，而拓展的18個新增公車站點，即設置在許多施缺少電力及網路的車站站點。

元太科技說明，輕軌綠線沿線有許多站點受限於連接電力與光纖網路的困難，因此僅有39%的站點站牌具備提供即時動態資訊的功能，而這項試點計畫的目的，即是測試運用電子紙站牌能否解決電力問題，結合具超低耗電的電子紙特性的太陽能電子紙站牌，便於即時顯示行車資訊。

元太科技董事長李政昊表示，電子紙技術起源於波士頓麻省理工學院的多媒體實驗室，在現今瞬息萬變的大環境中，元太科技將以電子紙站牌提供準確即時資訊顯示，為乘客提供最新的服務訊息，同時，以節能環保的電子紙站牌帶來環境永續的價值，以實現更佳的交通服務體驗。



元太科技強調，電子紙薄膜與紙張相似的閱讀性，可清晰且有效率的顯示時刻表與服務提醒，而且不同於一般紙張，電子紙站牌在更新各個站點資訊時，不會產生紙張資源的浪費，或是需人力手動更新的需求，還可承受夏季至寒冬的各種溫度環境，具備反射式、不發光的特性，可降低光害，並為候車環境打造流暢的美學。

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