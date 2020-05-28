首家金控力挺國旅！　國泰金砸4.4億提供逾5萬員工國內旅遊

▲國泰金控宣布，霖園集團旗下16家公司逾5萬員工力挺國旅。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

隨著國內疫情趨緩，指揮中心研擬下個月大規模解禁，為振興低迷許久的國內景氣，交通部提出振興觀光措施，身為國內第一大金控，國泰金控、國泰建設與國泰醫院共同宣布，霖園集團旗下16家公司，在國內疫情穩定下一同響應、鼓勵員工用實際行動為國內旅遊盡一份心力，為提振國內經濟景氣盡企業責任。

國泰金控董事長蔡宏圖表示，新冠肺炎疫情對全球造成影響，除了響應政府政策落實防疫措施，在國內疫情逐漸趨穩下也率先鼓勵霖園集團旗下所有企業員工，用實際行動，將原定每年編列的員工獎勵國外旅遊預算全數投入國內，希望藉由國泰的拋磚引玉，一同為景氣挹注活水。

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國泰金控將集結集團旗下16家公司的年度員工旅遊、績優獎勵國內外旅遊、職工福利會的旅遊金等年度預算來投入國旅，期待透過集團力量，為國旅及經濟注入點燃動力的火種，發揮企業社會責任，用行動振興經濟。

目前霖園集團旗逾5萬多名員工，年度旅遊預算逾4.4億元，原旅遊行程皆有國外選項，但因近期國內疫情逐趨穏定，國泰內部悄然有共通默契全數改為國內旅遊，用行動、消費力，力挺國內觀光相關產業。

國泰金控李長庚總經理也表示，這波疫情的確讓百業都受到衝擊，國泰人的日常就是大街小巷穿梭，更能體會感同身受，因此全數投入國旅計畫，如同是水到渠成、約定成俗一般，各家公司早有默契一起加入，為台灣下半年的經濟前景奉獻心力。