日本全境解封後疫情反彈　東京都等地爆發群聚感染

▲爆發群聚感染的武藏野中央醫院。（圖／富士電視台畫面）

國際中心／綜合報導

日本政府周一(25日)宣布全境解除緊急狀態後，多處地方的新冠肺炎疫情出現反彈。東京都、北海道和福岡縣確診人數不斷增加，並發生多起群聚感染。疫情較嚴重的北九州市更重新發布居家令，要求民眾避免一切不必要的外出。

日本「富士電視台」報導，政府宣布解除緊急狀態後，北海道札幌市的一家醫院和空知地區的一家企業、以及東京都的一家醫院都發生群聚感染。

當中，札幌市勤醫協中央醫院累計確診12人、空知地區一家企業累計確診4人，約20人接受隔離。東京都武藏野中央醫院累計有3名醫護人員確診，18名患者和醫護人員出現發燒症狀。

福岡縣北九州市的疫情反彈最為強烈。截至當地時間周二(22日)，該市已有3周多無新增確診病例，但23日到27日的5天時間內卻新增22例。

日本政府制定的解除緊急狀態的判斷標準之一，是最近一周每10萬人口新增病例低於0.5人。然而而北九州市在截至27日的一周內此一數字已增至2.3。

日本政府很可能再度啟動緊急狀態，以阻止疫情擴散。 目前，北九州市關閉了之早前重新開放的小倉城、漫畫博物館等43處公共設施，並請求政府派遣醫療團隊前往天協助抗疫。