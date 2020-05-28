華碩攜手台北市教育局深耕AI教育　提供國中小Zenbo Junior智慧機器人





▲後排左起台北市教育局督學室駐區督學李朝盛、華碩智慧機器人事業處總經理王恆聰、台北市教育局司長郭伯臣、台北市教育局局長曾燦金、金華國小校長曾振富、台北市教育局資訊科科長陳秉熙、台北市教育局國民教育輔導團執行祕書黃國忠。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（28）日宣布，攜手台北市政府教育局舉辦「臺北市國中小人工智慧教材發表記者會」，由金華國小的師生們運用華碩提供的ASUS Zenbo Junior智慧機器人、IOT設備及裝置，展示AI在食、衣、住、行、育、樂上的應用，透過AI人工智慧教材，培養學子的AI素養。

華碩提供具靈活性的「一貫式人工智慧教育解決方案」，ASUS Zenbo Junior智慧機器人結合編程平台「Zenbo實驗室」，滿足圖形化編程至Python程式語言等各個學習階段，「循線拼圖」創造場景，輕鬆將編程等資訊教育融入課程規劃中，落實AI教育。

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華碩智慧機器人事業處總經理王恒聰表示，科技應用無所不在，AI改變人類生活，而華碩長期投入語音、機器人等前瞻技術，累積AI實力，並積極布局各類智慧場景應用，希望藉由華碩提供的ASUS Zenbo Junior智慧機器人與Zenbo實驗室，為台北市中小學AI教育開創新紀元。

▲金華國小學生使用華碩提供的ASUS Zenbo Junior智慧機器人、IOT設備及裝置。（圖／華碩提供）

台北市教育局局長曾燦金表示，這次台北AI國中小教材發表與上線，是從1947年英國電腦專家提出這個名詞到現在，AI對大家的生活、學習、工作、休閒都密不可分，很多AI的應用就在我們的食衣住行中，我們都應該去重視、了解。

曾燦金指出，這次發表的AI教材包含國小體驗篇18個單元、國中探索篇10個單元，將同步上線教育部酷課雲平台，希望老師可以應用教材與相關課程結合，也希望家長可以一同參與學習，從基礎到應用面，豐富大小朋友對AI認識的層次。

此外，台北市教育局為了鼓勵中小學教師們將AI融入教學，特別舉辦教師研習工作坊及AI教案徵件比賽，由華碩電腦贊助提供ASUS Zenbo Junior智慧機器人、人工智慧語音平臺(QAP)授權及智慧音箱，並由教育局提供禮券，總獎項價值達20萬元，作為台北市國中小AI教案教材徵件競賽獎勵。

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