防疫股狂漲背後暗藏殺機！　謝金河揭露炒作手法

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

疫情至今尚未有解藥，生技防疫概念股依然在浪頭上越炒越高，財信傳媒董事長謝金河再度示警，全球防疫股正快速降溫，台灣卻資金充沛、不斷熱炒，投資人追逐生技股有助產業融資、壯大產業實力，但如果淪為主力坑殺散戶，尤其又有投信基金經理人配合，主管機關恐怕不能坐視。

謝金河指出，最近中國大陸的疫苗股康希諾從285.8港元跌到152港元，已經跌了46.8%，美國的疫苗股Moderna從87美元殺到57.05美元，也跌了34.4%，要投資者千萬勿追高；不過卻有投信的分析人員向媒體放話，指全球二度爆發疫情正迎面而來，未來十年每個人每天都要戴口罩，口罩股漲到千元也不為過。

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謝金河表示，很多投信操盤的基金經理人拿著投資人的錢到生技股衝浪，更有不肖的經理人在外代客操作，用力大炒防疫概念股，這種手法登峰造極，最經典的是他們只要用很少的錢去拉興櫃股票，興櫃的公司籌碼很集中，只要用很少的錢去拉，股價一天可以漲100%、200%，是興櫃股票最近經常「熔斷」的原因，像普生、金萬林都是經常熔斷的對象，這些快篩檢測試劑輕輕拉抬，其他相關公司整串大漲，是最近市場大戶及年輕投信基金經理人炒作生技股的手法。

▲生計防疫概念股價蒸蒸日上。（示意圖／路透）

謝金河表示，報紙頭條登出70萬散戶投資人搶進生技股，很可能又是一次殺戳的開始。一般市場散戶沒有耐心守株待兔，看到股票漲停板就會興奮衝進來，期望手上的股票天天都漲停板。

他直言，股票拉漲停通常是主力出貨的通知書，興櫃股票的熔斷是新型炒作手法，像每股淨值一度掉到1.8元的普生，居然從5.71元大漲到156.5元、金萬林從13.5元漲到200元，熔斷機制本來是要冷卻市場，沒想到市場炒家借力使力變成炒股手段，顯然主管機關要注意這個現象。

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