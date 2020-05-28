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MSCI棄星轉港！37檔期貨改由香港期交所發行　分析師：對台灣不見得是壞事

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▲▼ MSCI 。（圖／路透社）

▲ MSCI 。（圖／路透社）

記者余弦妙／台北報導

港交所昨（27）日公布，港交所旗下香港期貨交易所有限公司（期交所）已與MSCI Limited簽訂協議。根據協議，MSCI同意授權香港期交所使用MSCI亞洲及新興市場股票指數，有關指數將在香港期交所初步推出37檔期貨及期權合約，這項消息一出也造成新加坡交易所股價崩跌11.6％。

據了解，這批亞洲及新興市場指數包括（但不限於）MSCI新興市場亞洲指數、MSCI中國自由指數、MSCI日本指數、MSCI台灣指數（也就是摩台指）、MSCI新加坡指數及MSCI印度指數。

請繼續往下閱讀...

香港特區政府對此大表歡迎，認為可鞏固香港作為首選風險管理中心的地位，並標誌着市場對政府致力加強香港作為國際金融中心地位的信心。

香港財政司司長陳茂波表示，這項合作計劃為發展香港成為亞洲區內卓越風險管理中心和衍生工具樞紐邁出重要一步，並對香港市場投下信心的一票。

不過另一頭，對新加坡交易所來說，可就不是好消息了，因為這代表從明年2月起，雙方合約到期後，將與MSCI減少合作，雙方將僅在MSCI新加坡期貨及期權方面保留合作。

摩根大通指出，MSCI的相關產品佔新交所整體衍生品交易量的比重達到約16%，此次MSCI終止與新交所的合作，將會減少新交所的衍生品交易量約10%，導致利潤減少10%。

也因此，新加坡交易所的股票，昨天應聲大跌，今天仍然續跌7％。

針對這項消息，統一期貨投顧部經理廖恩平表示，其實這項消息對台股來說不見得是壞事，主要是因為MSCI與台灣有關的商品就只有摩台指，但這項產品已經行之有年，現在就算轉換交易所，對交易模式也不會有太大影響。

廖恩平更提到，如果外資目前移到新的交易所交易，若是在操作上無法順暢操作，也可能會把資金轉移到台股直接進行操作，因此這項消息或許也對台股來說是相對好消息。

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