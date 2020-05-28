理財周刊／美聯儲瘋狂印鈔　對美元是否會有副作用

文／理周教育學苑．方鈞

Q:因應疫情發展，全球政府無不提出紓困方案，其中做得最徹底的即是美國，美國政府先是在3月時核准了2.2兆美元的紓困方案，但在5月13日民主黨又再提出3兆美元的紓困計畫，雖然遭到白宮否決，但可以看出來，現在全球能夠大肆印鈔撒錢的只有美國，難道這樣的舉動對美元沒有影響嗎？

A:疫情演進到現在，美國政府操作紓困手法也越來越激進，從一開始無感的降息，接下來補貼，到後來2.2兆美元QE，現在更提出加碼3兆美元，雖然加碼紓困不一定會成真，但不難發現美國政府真的是想印鈔就印鈔。

撒錢QE真的對美元沒有影響嗎？從現代貨幣理論來看，美聯儲發行的貨幣跟財政部發行國債並沒有差別，實質上我們可以將美元視為一個永久性的債券，永遠不會到期也不需要付出利息，這樣永久債券的價值取決於市場對於美元的價值認同程度。

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理論上，大肆印鈔會導致貨幣不值錢，造成美元貶值，但從紓困到現在，這樣的現象不明顯，市場顯然對於美元還是存在吹捧，甚至當作避險工具，這是何其弔詭的現象。

能夠做到這樣的也只有美國這個經濟體，川普上任以來把美股推向高檔，全球資金往美股流動，當市場的錢集中在一處時，就像是大家都坐在同一條船上，船沉了，誰也別想活命。

顯而易見，QE施行美股算是止穩，但不表示經濟回穩，撒錢後對於實質的經濟數據效果目前仍未見，四月份非農就業人數創二戰後最慘，CPI也大幅衰退，就經濟數據來看，美國景氣要回到以前水平還需一段時間。

撒錢後，美聯儲也只能靜觀其變等待復甦到來，如果這次紓困有效振興美國經濟，那麼美元還是保有其價值。反之，這麼大的動作都無法有效救回美國經濟，此時，對於美元抱持避險看法的投資人，會再次評估美元價值，貶值現象在這一刻會加速展現。

整體來看，美國印鈔不是對美元不會產生影響，而是目前市面上找不到任何還能獨善其身的商品來取代美元，也還沒有任何一個經濟體不受美國影響，所以儘管存在未知風險，但也只能這樣得過且過，等待QE能夠復甦一切。想知道更多外匯資訊，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu