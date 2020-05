全文／美國務卿認定香港不再自治　評估報告遞交國會

▲美國國務卿蓬佩奧。(圖/路透)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電

中國強推「港版國安法」引發爭議,美國今天祭出反制。美國國務卿蓬佩奧向美國國會認證香港不再擁有高度自治,因此不足以享有美國法律下特殊待遇。

根據在美港人成立「香港民主會」(HKDC)所取得的文件,蓬佩奧(Mike Pompeo)今天遞交給美國國會的香港評估報告概要全文如下:

BREAKING NOW: U.S. Department of State and @SecPompeo just submitted the official Hong Kong Policy Act Report to Congress - as required by the Hong Kong Policy Act of 1992 and the Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019. FULL REPORT: SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED. pic.twitter.com/w2gFh8kUSh