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財訊／國聯老夥伴聯手打造餐旅新視野　兩個大男孩戒不掉的飯店癮

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／段詩潔

來到台北市建國北路上的慕舍酒店，頗有「大隱隱於市，離塵不離城」之感。這家獨樹一格的精品酒店，背後主人來頭可不小，是飯店界兩位重量級人物共同打造的結晶。慕舍酒店董事長也是國聯第二代的康程華，一向行事低調，鮮少在媒體上曝光。康程華將慕舍定調為經典與優雅，很自然地令人聯想到他本人，一派溫文儒雅。

國聯飯店成立時，康程華還是個小學生，進出飯店成為一種日常。「小時候最大的印象就是明星多，因為華視就在隔壁，國聯的飲茶又很出名。」之後，康程華也就「順理成章」到國外念飯店管理、烹飪學校。他笑稱自己是純科班出身，從小潛移默化，到了國外就會看菜、看裝潢，「烹飪學校讓你知道怎麼吃、怎麼煮、怎麼喝酒。」

1996年，本土飯店面臨國際級大飯店競爭，從美國回來的康程華與哥哥康程昌，共同進行國聯的改裝計畫，說服了父親國聯創辦人康總建，斥資八億元把國聯改造為全台灣唯一的極簡主義飯店，包括浴室大膽採用透明玻璃，採購勞斯萊斯作為禮車，都開了台灣飯店界先河。直到現在，國聯飯店仍由康總建親自打理，「爸爸很Enjoy」。

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國聯創舉　飯店裝潢極簡風

在國聯擔任總經理數年後，康程華決定自立門戶，到了菲律賓蘇比克灣成立Grand Pillar國際開發公司，收購美軍宿舍改建成飯店、商場與辦公室等複合式建築。康程華說，在菲律賓不用多想，「抄就好」，把邏輯思維放在台灣20、30年前就對了。當時他引進鐵板燒、珍珠奶茶、涮涮鍋，對菲律賓人來說都是第一次。

後來因緣際會，有了回台開設飯店機會，慕舍酒店去年12月拿到執照，1月開幕就遇到疫情。「我們中大獎了！」康程華坦言，面對海嘯級的考驗，有點「龍困淺灘」的感覺。但是遇到就遇到了，康程華說，其實很多名店都很慘，但是對於國人來說，超值的優惠享受就趁現在。他透露，很多人趁著疫情期間、飯店大打折扣之際，一家住過一家，是體驗一下的好機會。

據悉，當初很多人對這塊地有高度興趣，最後由慕舍勝出，是因為風格符合地主的想法。打造這個飯店，含建物加上裝潢營運，共斥資5億元，「照我們心裡要的『生個孩子』，再加上有合作很久的神隊友，進度很快。」 康程華口中的神隊友，就是慕舍執行董事王劭仁。王劭仁在飯店業可以說是一路從基層做起，念酒店與餐飲管理的他，回台後進入台中長榮桂冠酒店，很快受到長官賞識，成為人資與業務雙總監；工作6年後，又被挖角到國聯飯店，之後再進入凱撒飯店，肩負集團轉型使命。 …(本文節自財訊608期，詳全文)

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