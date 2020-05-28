岱宇股東會通過配發股利1.15元　看好SOLE、XTERRA品牌接單動能強勁

▲岱宇國際召開股東常會。（圖／岱宇提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球前三大家用健身器材廠商岱宇國際（1598）今（28）日召開股東常會，由董事長林英俊主持，全體股東出席率高達65.9%，會中通過2019年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及2019年盈餘分配案，決議配發每股1.15元現金股利。

岱宇這次股東會進行全面改選董事，新當選的董事，包括林英俊、廣錠科技董事長廖良彬、佳尼特總經理莊住維、后里營造董事長張志全，獨立董事則由謝長宏、王凱立、王志誠擔任，新任董事任期三年。

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岱宇2019年全年合併營收達58.51億元，主要是近年積極布局家用、商用與醫療復健三大業務，帶動SOLE與SPIRIT品牌在北美市場銷售持續保持良好成長力道，加上XTERRA品牌成功打開大眾家用健身器材市場銷售，挹注2019年營收創新高，稅後淨利2.20億元，每股稅後盈餘(EPS) 2.05元。

▲岱宇國際董事長林英俊。（圖／岱宇提供）

岱宇表示，集團積極完善商用健身器材產品線，並加速推動多元智能化產品軟硬體研發升級，不僅成功增進用戶模擬戶外跑步體驗，更與物理治療師共同研發設計專利跑板以下降運動傷害發生機會，且全面導入「SOLE Fitness APP」住用戶進行個人化運動管理等，帶動SOLE、SPIRIT、XTERRA等主力品牌在2019年營收比重分別為35.07％、21.65％與12.22％。

岱宇指出，經營團隊亦積極提升兩岸生產基地生產效率、優化產品組合結構、強化各項管理費用，且受益於毛利較高的商用健身器材與醫療復健產品營收比重提升、美元匯率優勢效益，帶動2019年毛利率、營業利益率分別達29.34％、5.60％的水準。

岱宇經全體出席股東通過，決議2019年配發每股現金股利1.15元，股利配發率達56.10％，以2019年股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)分別較前一年度提升至10.18％、3.74％，凸顯在全體經營階層努力不懈致力創造公司、員工及股東最大價值。

展望今年營運，岱宇表示，看好全球運動健身風氣趨勢持續增溫，以及疫情帶動宅經濟居家健身熱潮，可望創造集團家用健身器材產品良好銷售環境，並將在今年4月同步啟動兩岸生產基地產能擴增計畫，藉以因應旗下SOLE、XTERRA品牌訂單需求，以期挹注集團未來營運更上層樓。

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