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先探／謝金河：投資投機一定要有天險可守

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（圖／先探投資週刊 提供）

【文／謝金河】

從元月二十三日武漢封城以來，全世界籠罩在肺炎疫情的恐慌中，都戴起了口罩，搶購防疫物資，大家努力研發試劑，尋找對付病毒的疫苗，這也改變了全世界資本市場的生態，幾乎防疫概念股都飆升，不過現在看起來又到了另一個轉折點，歐洲疫情已受到控制，美國也緩和下來，剩下是中南美洲巴西、非洲及俄羅斯仍在奔馳，儘管全球確診病例及死亡人數仍然走高，但是肺炎疫情帶給全球資本市場的衝擊，隨著各國解封，努力重振經濟，大家似乎要重新面對一個後疫情時代的投資世界。

防疫股百年一遇大行情

五月二十六日，美國休過三天長假後重新開市，美股又再奔馳，道瓊指數大漲五二九．九五，寫下二五一七六．四二的反彈最高點，而最領先的Nasdaq 100指數則是開高走低從九五七○．五三下殺到九三七九．九，最早創新高的ＮＢＩ生技分類指數則大幅下跌八○．三一，跌幅達一．九二％，原來居家概念的Amazon、Netflix及Nvidia都大幅下跌，幾檔著名的疫苗概念股，像是Moderna已從八七美元折回五七．七一美元，Gilead Sciences也從八五．九七折返七二．七一美元，葛蘭素史克也從四八．二五美元下跌到三一．四三美元，似乎肺炎的激情也逐漸平緩下來。

請繼續往下閱讀...

台灣這次在疫情的世界表現十分激情，三大指數的表現也完全不一樣，例如加權指數這次從八五二三．六三反彈到一一○三九．二一，大約反彈二九．五一％，摩台指彈升到四二○．八三，大約反彈二七．八八％，主要是受到外資今年以來賣超逾六千億的影響，但是生技股大漲帶動的櫃買指數衝高到一四八．四二，今年以來反彈四五．一二％，成了全球僅次於美國費城半導體指數的市場。

這次武漢肺炎襲來，台灣防疫概念股也出現了百年一遇的大行情，例如口罩概念股恆大從十五．四元炒到一九○．五元，漲幅是一一六九．四八％，敏成從十三．三四炒到三三六元，大漲二四．一八倍，這是史上十分罕見的巨大漲幅，康那香從九．九九元拉升到四八．○五元，大漲三八○％，這三檔口罩股漲幅令人驚嘆，清潔劑的毛寶，額溫槍的泰博、熱映、豪展也都出現了大行情。

這個禮拜最驚人的是快篩概念股，金萬林及普生數度出現熔斷，金萬林從十三．五元飆向二○○元，股價一下子大漲一三八一％，普生從五．七一元奔向一五○元，漲幅是二五二六％。去年我到竹科去看普生，董事長林宗慶獨立苦撐，每股淨值跌到一．八元，苦不堪言，後來克緹集團私募入股，這回因為ＰＣＲ核酸檢測得到歐盟認證，股價飆漲，其他跟疫苗、快篩有關的如寶齡從四九．八元漲到一八一元，大漲二六三％；台康從二一．五五漲到六九元，大漲二二○％；瑞磁生技從三四．二五漲到一五一．五元，漲了三四二％；還有每一次都會遇到機會的高端疫苗這回從二七元炒到一一○元，也大漲三○七％。

生技業大老闆攫取暴利

高端疫苗是基亞的子公司，也讓我想到生技股的炒作，這次疫情帶給生技產業空前機會，單是股價大漲，大股東就可從市場拿回可觀的資金，例如，普生跌到五．七一元，大股東苦不堪言，這回漲到一五○元，大股東逢高出脫，又可以換回可觀的現金，生技業大老闆只要逮到這種百年一遇的大機會，這個從資本市場獲取的利益絕對比辛苦研發一輩子得到的報償又猛又快。

但是股價衝高之後，大家一定要想清楚，衝高的股價有沒有天險可以守？當年基亞炒到四八六元，浩鼎炒到七五五元，我心中在想基亞到四八六元，推算回去，至少要有ＥＰＳ二○元的實力，股價才撐得住，浩鼎到了七五五元，至少要有創造ＥＰＳ三○元的本事，但是，這根本不可能，後來這個炒作夢碎，基亞最慘跌到二四．四元，浩鼎也跌到五八．六元，高檔跑掉的人已揚長而去，但是套牢的人一定苦不堪言，因為浩鼎不但沒有現金流入，更談不上有股息可配。

我記得去年手機股炒指紋辨識題材，明星分析師大力推薦新鉅科，股價從三○．一元炒到一三二元，那時候，這位市場明星分析師權威報告說新鉅科二○一九年ＥＰＳ可達九．五元，我直呼不可能，最後的結果是二．七四元，新鉅科終於難得出現獲利，但是ＥＰＳ二．七四元跟九．五元仍然有一大段距離，今年第一季新鉅科毛利率跌至三．一三％，本業虧損一．三九億，股價又逐漸現出原形。

在市場上看到股價炒作方酣的時候，炒家一定會給這家被炒作的公司加料，像恆大這些年財務結構很好，公司穩紮穩打，這回遇上口罩百年一遇大機會，我看公司都沒有人出來講話，但炒股的人從恆大公布的營收、獲利，一路往上推估，像恆大四月ＥＰＳ一．六元，已經有人估今年ＥＰＳ二五元，明年上看一○○元，這個數字愈估愈高，而投信跟風的分析師，又告訴大家肺炎已二度感染，世界疫情加重，未來幾年大家每天都會戴口罩出門，快篩試劑會供不應求，這是炒作的夢幻，但股價永遠不會只漲不跌。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2093期》便利商店及各大書店均有販售
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（圖／先探投資週刊 提供）

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