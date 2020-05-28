研華二代首度入董事會！董事長劉克振提「9年接班計畫」：傳承公司治理

▲研華董事長劉克振。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

工業電腦大廠「研華」（2395）28日舉行股東會，改選董事7席，董事長劉克振的兒子劉蔚志當選一席董事。對於啟動二代接班計畫，劉克振說，經過多次商討與徵詢本人意願，將由創辦人二代傳承公司治理，實務營運則由專業經理人負責，預計9年逐步進行接班計畫。

研華股東會改選董事，董事當選人包括劉克振、科辰投資公司代表人劉蔚志、研本投資公司代表人張凌寒、財團法人研華文教基金會代表人何春盛；獨立董事當選人為陳弘澤、劉文正、林嬋娟。

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劉克振說，1983年，29歲的他共同創辦研華，如今他已66歲，也到了考慮傳承的年齡，在與家族多次討論之下，由創辦人二代接班，希望未來幾年逐漸傳承公司治理，而非營運，治理就是董事會功能，這也是劉蔚志進入董事會的原因之一。

研華目前日常營運由3位共同總經理接手，劉克振表示，共治總經理接班相當順利，如果條件允許，未來9年共3屆董事，他可能只擔任董事長，而不再兼任執行長。

劉蔚志以科辰投資代表人身份，代表家族進入董事會。他表示，從研華現況來看，高層主管已經穩定且能力非常強，而他也對自己提出2個期許，第一是傳承公司治理、延續研華「利他精神」、「正派誠信」、「專注本業」等理念；第二是監督，進入董事會後，希望已成立37年的研華，未來能再持續37年。

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