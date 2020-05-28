　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓警成功解鎖「博士房」趙主彬三星手機　翻出海量性剝削淫片

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓N號房性剝削案嫌犯趙主彬（조주빈）。（圖／達志影像）

▲南韓警方成功解鎖「博士房」主嫌趙主彬用來做案的三星手機。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓警方在Telegram「博士房」主嫌趙主彬（조주빈，音譯）所持有的2支手機中，發現大量的性剝削色情影片與相片、虛擬貨幣帳戶資料以及被害女性的個人資料等，推測還有更多的受害者、加害人。

綜合韓媒報導，警方3月雖成功查扣趙主彬持有的蘋果iPhone手機、三星銀河系列Galaxy S9手機，卻因其謊報密碼，手機始終無法完成解鎖。警察廳數位性犯罪特別搜查本部28日在首爾西大門區召開記者會上表示，本月15日成功解鎖三星手機，蘋果手機則尚在努力中，目前已在三星手機內掌握到大量的犯罪證據，且因虛擬貨幣帳戶也藏有不少付費會員資料，有利警方未來揪出更多持有性剝削影片的付費會員。

南韓警方推測Telegram的總部位於杜拜，雖積極邀請杜拜警方協助搜索，不過礙於疫情等因素，目前遲遲未有斬獲。

據悉，警方成立數位性犯罪特別搜查本部2個月餘，已破獲594起數位型性犯罪、逮捕664名嫌犯、關押86名嫌犯；其中趙主彬主導的「博士房」，已有64名核心人物與持有、流通影片者遭逮；文亨旭（문형욱，音譯）主導的「N號房」，則有166人被逮。

▲▼南韓N號房性剝削事件「四人幫」。（圖／資料照／達志影像）

▲南韓N號房性剝削事件「四人幫」，由左至右依序為文亨旭、趙主彬、姜勳、李元昊。（圖／資料照／達志影像）

根據目前警方掌握的資料，此次數位型性犯罪的被害者達536人，其中已得知482人的身份，未成年人更佔總體62%，她們不僅慘遭性剝削，甚至同時遭到電信詐欺。

而「博士房」負責經營虛擬貨幣帳戶、管理財務部份的共犯姜勳（강훈，音譯），27日透過辯護律師向首爾中央地方法院表示，受趙主彬脅迫才參與犯案，希望法官從寬量刑；不過，搜查本部發現，趙主彬曾慫恿付費會員任某、張某加入犯案，因此除了視姜勳為共犯，更以當地刑法犯罪組織條例，拘押任某、張某。

►N號房博士房18歲共犯自稱「遭威脅」　盼法官從寬量刑

►色狼是模範生　N號房「4人幫」性虐少女前腦袋超正常

►防疫期間也要一樣美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

ET快訊
生日激戰還拍片外流！酒店妹身分竟是「國中生」　他無罪原因曝
卡卡兒好友戰力滿滿！PO文公審：故意挑刺？　網起底「已刪文章
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓警成功解鎖「博士房」趙主彬三星手機　翻出海量性剝削淫片

印度受「新冠肺炎＋蝗災」夾擊　5公里蝗蟲軍大嗑50萬公頃農地

腦麻癱瘓聾啞男「坐輪椅搶銀樓」…進店10分鐘突用腳拔槍　店員嚇：以為乞討

美國加大施壓伊朗力度　終結核協議簽署國制裁豁免

澳洲反華情緒高漲 國會鷹派團體自稱「金鋼狼」！

國際勞工組織：全球1/6年輕人因疫情失業　影響恐長達數10年

印度照相館推出「人臉照片口罩」！網友一看嚇傻：戴歪怎麼辦

港版國安法通過「日本嚴重關切」！　外媒：恐影響習近平訪日行

埋地下千百年！ 義大利發現「古羅馬地磚」...絕美花紋曝光

港版國安法強勢過關　專家解析：金融中心地位「5年內逐步侵蝕」

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

韓警成功解鎖「博士房」趙主彬三星手機　翻出海量性剝削淫片

印度受「新冠肺炎＋蝗災」夾擊　5公里蝗蟲軍大嗑50萬公頃農地

腦麻癱瘓聾啞男「坐輪椅搶銀樓」…進店10分鐘突用腳拔槍　店員嚇：以為乞討

美國加大施壓伊朗力度　終結核協議簽署國制裁豁免

澳洲反華情緒高漲 國會鷹派團體自稱「金鋼狼」！

國際勞工組織：全球1/6年輕人因疫情失業　影響恐長達數10年

印度照相館推出「人臉照片口罩」！網友一看嚇傻：戴歪怎麼辦

港版國安法通過「日本嚴重關切」！　外媒：恐影響習近平訪日行

埋地下千百年！ 義大利發現「古羅馬地磚」...絕美花紋曝光

港版國安法強勢過關　專家解析：金融中心地位「5年內逐步侵蝕」

港版國安法只有1票反對…網瘋傳「是他投的」　本人出面說話了

傷口久治難癒？　小心可能是血管慢性阻塞造成！

WSBL／對台元非勝不可　黃湘婷爆氣繳雙十

韓職／姜正浩與英雄隊連繫　表達回歸母隊意願

蘇巧慧自爆小時候隱瞞蘇貞昌！　把2樣東西藏在課本偷看

機車抹布經常被偷！她氣到改放「特殊毛巾」　網一看狂喊高招：拿了會衰

呱吉為寬宏售票請命！20場表演已投1億「生死存亡」　柯P回應了

高雄輕軌營運6年重大事故！列車頂冒煙驚險影曝光　6乘客驚逃

斜槓醫生「穿袈裟狂奔」還兼幫往生者誦經　家屬「嚇個半死」同事白眼猛翻

港版國安法高票通過　香港中聯辦「堅決擁護」：必將迎來一片新天

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

即／美國務卿宣布　香港不再自治

進郵局沒戴口罩　女脫內褲戴頭上

自稱不吃不喝82年　印度瑜伽奇人90歲去世

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

4歲唐寶寶餓死　遺體遭老鼠啃咬　

女模慶粉絲破600萬　狂甩30GG奶

中印對峙畫面曝！解放軍西海艦隊進駐衝突點

他6年前硬上繼女逼輕生　酒醉想再染指小女兒…遭妻勒斃

想變蜘蛛人　3孩給黑寡婦咬瞬間毒發

騎車被蟒蛇纏脖　16歲男昏迷路上

即／雙重犯罪成立　孟晚舟案續審

13歲少女愛上大叔　遭父親用鐮刀斬首

激動姊飯店內與男友吵架　情緒崩潰「嬰兒當甩炮摔地」

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

更多熱門

相關新聞

港版國安法通過　日本嚴重關切

港版國安法通過　日本嚴重關切

中國人大今（28）日通過「港版國安法」的消息，受到國際社會關注。對此，日本官房長官菅義偉下午在記者會上表示，北京政府在國際社會與香港市民強烈擔憂的狀態下通過此法，日本政府表示嚴重關切。外界紛紛預測，這有可能對中國國家主席習近平今年以國賓身分訪日的行程產生影響。

南韓外交部回應「港版國安法」

南韓外交部回應「港版國安法」

首爾將強化防疫2周　物流中心即起停業

首爾將強化防疫2周　物流中心即起停業

韓地鐵「腳印貼紙」暖心用意曝　網求跟進

韓地鐵「腳印貼紙」暖心用意曝　網求跟進

「聖經研究」15人染疫，月底將辦大規模禮拜

「聖經研究」15人染疫，月底將辦大規模禮拜

關鍵字：

日韓要聞南韓N號房博士房趙主彬姜勳三星Galaxy S9

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

內褲聞精液味抓姦！「台灣第一男模」前女友跳樓亡

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

「港版國安法」正式表決通過！

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

快訊／丫頭登記結婚了！

即／美國務卿宣布　香港不再自治

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

蔡允潔上《飢餓》收視創新低！

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面