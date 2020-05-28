韓警成功解鎖「博士房」趙主彬三星手機　翻出海量性剝削淫片

▲南韓警方成功解鎖「博士房」主嫌趙主彬用來做案的三星手機。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓警方在Telegram「博士房」主嫌趙主彬（조주빈，音譯）所持有的2支手機中，發現大量的性剝削色情影片與相片、虛擬貨幣帳戶資料以及被害女性的個人資料等，推測還有更多的受害者、加害人。

綜合韓媒報導，警方3月雖成功查扣趙主彬持有的蘋果iPhone手機、三星銀河系列Galaxy S9手機，卻因其謊報密碼，手機始終無法完成解鎖。警察廳數位性犯罪特別搜查本部28日在首爾西大門區召開記者會上表示，本月15日成功解鎖三星手機，蘋果手機則尚在努力中，目前已在三星手機內掌握到大量的犯罪證據，且因虛擬貨幣帳戶也藏有不少付費會員資料，有利警方未來揪出更多持有性剝削影片的付費會員。

南韓警方推測Telegram的總部位於杜拜，雖積極邀請杜拜警方協助搜索，不過礙於疫情等因素，目前遲遲未有斬獲。

據悉，警方成立數位性犯罪特別搜查本部2個月餘，已破獲594起數位型性犯罪、逮捕664名嫌犯、關押86名嫌犯；其中趙主彬主導的「博士房」，已有64名核心人物與持有、流通影片者遭逮；文亨旭（문형욱，音譯）主導的「N號房」，則有166人被逮。

▲南韓N號房性剝削事件「四人幫」，由左至右依序為文亨旭、趙主彬、姜勳、李元昊。（圖／資料照／達志影像）

根據目前警方掌握的資料，此次數位型性犯罪的被害者達536人，其中已得知482人的身份，未成年人更佔總體62%，她們不僅慘遭性剝削，甚至同時遭到電信詐欺。

而「博士房」負責經營虛擬貨幣帳戶、管理財務部份的共犯姜勳（강훈，音譯），27日透過辯護律師向首爾中央地方法院表示，受趙主彬脅迫才參與犯案，希望法官從寬量刑；不過，搜查本部發現，趙主彬曾慫恿付費會員任某、張某加入犯案，因此除了視姜勳為共犯，更以當地刑法犯罪組織條例，拘押任某、張某。

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