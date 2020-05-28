分析師警告：美撤特殊待遇　香港經濟恐「玩完」

▲分析師警告，美國取消香港特殊待遇恐摧毀當地的銀行業、航運業即物流業，同時引發資本外逃。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

「港版國安法」今（28）日在北京全國人大表決，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）此前宣布，不再視香港為高度自治，並不再保證香港的特殊待遇，此舉進一步加劇了華盛頓與北京間的緊張關係，並可能對全球經濟產生重大影響。

《日經新聞》專欄作家培賽克（William Pesek）周一（25日）撰文指出，港版國安法對香港經濟將造成「破壞性的」打擊，香港將告別華盛頓智庫傳統基金會（Heritage Foundation）所賦予的「全球第二自由經濟體」的光環。文中指出，香港經濟已因去年的大規模抗議活動、中美貿易戰及新冠肺炎疫情備受打擊，今年第一季香港GDP即下跌了5.3%，習近平的舉動只會為香港帶來更多經濟問題。

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分析師也警告，美國取消香港特殊待遇為「核選項」（Nuclear Option），將摧毀當地的銀行業、航運業即物流業，同時引發資本外逃。《MarketWatch》報導，英國經濟研究機構Enodo Economics首席經濟學家喬伊萊娃（Diana Choyleva）指出，若美國取消1992年《香港政策法》所賦予的特殊待遇，「香港經濟基本上就玩完了。」

她指出，《香港政策法》中最重要的一點即規定港元與美元可照匯率自由兌換，且不設上限，若美國採取行動限制香港金管局兌換美元，將會是一個「極端的核選項。」

不過，中國褐皮書（China Beige Book）執行長米勒（Leland Miller）卻認為，此舉對中國大陸的經濟影響不會那麼嚴重。中國褐皮書為一家為中國經濟提供投資及企業管理諮詢服務的公司。米勒指出，中國政府不會讓香港失去其作為亞洲金融中心的地位，但他認為，「他們（中國政府）不像許多人認為的那麼需要香港。」

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