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借鏡或示範？澳門《國安法》通過11年從未實施　北京「誤判」能在香港過關

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▲新冠肺炎,澳門。（圖／路透）

▲澳門《維護國家安全法》2009年1月在澳門立法會通過。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中國第十三屆全國人大三次會議28日以2878票讚成、1票反對，正式表決通過《港版國安法》引發強烈反彈，而同樣身為特別行政區的澳門，早在2009年就通過《國安法》，區域內更無多少反對聲音。儘管澳門《國安法》通過11年來從未用過，但BBC分析指出，這部法律對於澳門和北京仍有意義，北京若想用同個模式管理港澳，那麼就是個很大的誤判。

《BBC中文網》分析指出，澳門《維護國家安全法》2009年1月在澳門立法會通過，同年3月生效。澳門大學政府與行政學系副教授余永逸表示，儘管這部法律在澳門從未被實施過，還是對北京與澳門之間具有重要意義，「我認為這其實是一個紙老虎，中央覺得我有一個法律，就有了安全感。」

余永逸指出，《國安法》從未在澳門實施更符合北京的利益，因為這樣澳門就能成為「一國兩制」的重要示範，「中央想說的是，『你看澳門很好啊，這個東西放在這裡就是保護國家，沒問題的時候我們是不會拿出來用的』。」

▲▼中國,香港,習近平,林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥認為，港版國安法不會損害香港金融地位。（圖／路透社）

香港特首林鄭月娥26日表示，香港民眾擔心《港版國安法將會剝奪權力自由、影響香港金融地位，不過國安法只針對極少數的犯罪份子，對於大多數守法民眾帶來保障。另外，外國投資者也希望國安法能帶來安全、安穩的投資環境，「我注意到昨天的股市已回穩，可見對於『國安法恐影響金融地位』是多慮了。」

余永逸向BBC表示，作為中國僅有的兩個特別行政區，如果北京想用澳門為香港做示範，將是一個「很大的誤判」，主因是香港與澳門對於外資的使用方法完全不同，澳門的外資是為了賺中國人的錢，香港的外資希望可以用該地的金融法律體制保護他們在中國的投資，「北京如果還在想為什麼澳門成了，香港沒成，這就是一個很大的誤判。」

►「川普14天內決定」撤香港特殊地位 黃之鋒：北京勿忽視國際聲音！
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