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開鍘了！？川普周四將簽署社群媒體限制令

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▲▼美國總統川普宣佈考慮重辦G-7實體峰會。（圖／路透社）

川普怒了，要簽署行政命令對社群媒體開鍘！(圖／路透社）

國際中心／綜合報導

 白宮新聞秘書麥肯奈內妮(Kayleigh McEnany)周三(27日)透露，總統川普將於周四(28日)簽署一項有關社群媒體的行政命令。但她沒有進一步透露細節。白宮「戰略溝通部」主任法拉(Alyssa Farah)也證實，川普28日將簽署這項政令。

川普周二(26日)在群媒體推特上發布兩條推文，指加州向「所有居民」分發可郵寄的選票，可能導致舞弊。因為「郵箱會被偷竊、選票會被偽造甚至非法印刷」。

推特認為川普上述推文包含跟選舉有關的「潛在誤導性資訊」，於是把它們標記為「無確鑿依據」。川普隨後飆罵推特「干預總統大選」，稱自己「不會允許這樣的事發生」！

川普周三在推特上進一步指控網路科技巨頭「讓保守派噤聲」。他說：「在這種情況發生之前，我們會嚴格監管，或者關閉它們。」 川普稍後再發推文，揚言將對社群媒體採取「重大行動」。

「路透社」報導，這是川普迄今針對社群媒體發出的最嚴重威脅，推特和臉書股價當天雙雙下跌。「美聯社」報導，總統不能單方面決定監管或關閉這些企業，這類措施需要國會批准。

推特和其他社群媒體暫時未對此事作出回應。在27日舉行的推特年度會議上，總法律顧問艾傑特對給川普推文加上標記一事解釋說，是一個審查內容小組作出此一決定的。

自從美國爆發新冠疫情後，推特從3月開始採取內容審查措狏， 刪除可能對民眾健康構成「直接風險」的推文。並且在本月11日宣布將把有關疫情的爭議性推文打上警示標籤。推特先前即已表示，會把這項做法擴展至其他話題的推文。

「美聯社」報導，川普和他的支持者指控矽谷的科技巨頭針對保守派、刪除他們發布的留言或給他們「貼標籤」。川普的反對者則指這些平台允許總統發布虛假和誤導性資訊。

報導說，國會兩黨議員及司法部一直考慮修訂一項有關通訊規範的法律。現行法律基本上免除網路平台對使用者所發內容的法律責任。一旦修訂，這些經營網路平台的企業未來可能面臨更多的法律訴訟。

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