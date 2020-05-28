　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台灣鋼聯通過配發現金股利2.6元　進軍風電、預拌混凝土業開創多元收益

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲亞洲最大電弧爐集塵灰之鋅資源回收廠台灣鋼聯今（28）日舉辦股東會，由董事長林明儒主持，會中通過配發現金股利2.6元。(圖／台灣鋼聯提供)

▲亞洲最大電弧爐集塵灰之鋅資源回收廠台灣鋼聯今（28）日舉辦股東會，由董事長林明儒主持，會中通過配發現金股利2.6元。(圖／台灣鋼聯提供)

記者林淑慧／台北報導

亞洲最大電弧爐集塵灰之鋅資源回收廠台灣鋼聯今（28）日舉辦股東會，會中通過配發現金股利2.6元；董事長林明儒表示，新冠肺炎疫情衝擊全球，為將營運衝擊降低，已於今年4月起大幅調高集塵灰、污染土壤處理費之價格，另將進軍風電、預拌混凝土業，以開創多元收益。

今年初因新冠狀病毒肺炎疫情影響，鋅金屬庫存量持續增加，凸顯市場對疫情打擊需求的擔憂，又面臨全球經濟受疫情影響之不確定性，拖累國際鋅價下跌，使台灣鋼聯109年第1季出現虧損461萬元，每股虧損0.04元，為上市掛牌以來首次單季營運虧損。

請繼續往下閱讀...

林明儒指出，台灣鋼聯因擁有調高處理費之市場競爭優勢，為將營運衝擊降低，已於今年4月起大幅調高集塵灰、污染土壤處理費之價格。污染土壤業務2019年處理數量較2018年成長24%，隨著接單量陸續逐年成長，未來將以高單價工廠污染土壤為主要業務，並開發前端整治業務，提供一條龍服務。

▲台灣鋼聯總經理方彥斌（圖中）表示，公司將朝向多元化經營邁進，以挹注營收提升獲利。（圖／記者林淑慧攝）

▲台灣鋼聯總經理方彥斌（圖中）表示，公司將朝向多元化經營邁進，以挹注營收提升獲利。（圖／記者林淑慧攝）

台灣鋼聯為逐步邁向多元化成長動能佈局，林明儒指出，除持續規劃評估納入其他國內難處理之廢棄物外，更計畫進行相關綠能，建置陸域風力發電機，待今年下半年完成相關程序後進行規劃。

其次，台灣鋼聯100%轉投資子公司台鋼資源股份有限公司(台鋼)，跨足爐碴再利用產製綠色環保建材，符合循環經濟產業政策，目前已正式營運。目前持續調整優化生產線，並預計於年底完成第4、5座蒸壓釜擴充產線至5條拉高處理量能。廠內同時設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，也預計今年下半年正式啟用，將跨足預拌混凝土業，專廠專用流向完全掌控。

另外，在106年6月29日「全台最毒海岸線」消息披露後，台灣鋼聯董事長林明儒立即承諾台灣鋼聯願意承擔，同意協助無償免費清除並處理該場址非法棄置集塵灰，已於今年4月13日已全數清運完畢，共清運約14,000噸，使新豐鄉擁有一個乾淨的海岸，為企業善盡社會責任之典範。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

ET快訊
香港女大生「我不想移民台灣」　196字理性文：黃泉下再見…網
「海戰車」開出來…龍蝦都要靠邊站！2隻4140被嫌貴　同業一
雲林男中600萬卻搞丟彩券！調監視器想佐證…台彩回應了
崔佩儀爆婚變首吐19年人妻心聲！　46字惹心疼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

油價估連五漲！下周汽油調漲1.1元「快去加油！」

市售口罩每片低於5元？經濟部澄清：是參考價非強制定價

疫情加速來台投資！經濟部通過頂新、日商壽司郎加碼增資

雲朗攜手台泥佈局國際盃　杭州雲品酒店2024年正式營運

口罩解禁傳漲聲！沈榮津：實名制仍維持每片5元

疫情緩和推升跨國物流需求　台驊看好台灣、東南亞「爆發性成長」

長榮航空爭取兩岸貨機航權以客機飛航　小股東呼籲空服員勿再罷工

誠品下半年將再關閉1至2家門市　吳旻潔：未來將聚焦會員經濟與全通路服務

實體振興券哪裡領？四大超商可望入列「比照口罩模式」

新一代設計展攜手人氣網紅六指淵　39年來首度線上開展

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

美國禁令圍堵華為延燒　力成蔡篤恭：目前對記憶體產業影響不大

新纖吳東昇：金融風暴以來最嚴峻挑戰　著重開發抗菌、防護產品

台灣鋼聯通過配發現金股利2.6元　進軍風電、預拌混凝土業開創多元收益

彰銀前十大股東全都露！郵局、台酒助陣　公股可掌股權超過3成

油價估連五漲！下周汽油調漲1.1元「快去加油！」

中獎發票模糊不清怎麼辦？國稅局教你破解術　照樣可領獎金

5成8青年平均月薪不到30K　八年級生普遍不滿意現職

渣打銀新推「超有感」刷卡繳稅方案　現金回饋最高1.88%

「賣的就是台灣味」！破千柑仔店重掛復刻菸酒牌　風華再現

國光生技旗下安特羅腸病毒71型疫苗　向TFDA提出「新藥查驗登記」申請

「風格師＝不用證照的室內設計師？」他好奇：是不是佔便宜　網曝工作內容

NSO第二場音樂會 國家音樂廳周末演出

iPhone 13 超前爆料！相機規格一次看　網疑「iPhone 12都還沒出呢」

企甲／6月1日起開放觀眾進場　單場限300人須戴口罩、採梅花座

教會再爆群聚感染！「聖經研究」15人染疫　月底將辦大規模現場禮拜

台東南境之福！高醫「乳癌第一刀」　院長侯明鋒駐診大武衛生所

失智後不再快樂！　15歲老奶奶「想起主人」…貼腿燦笑逼哭媽

台東成功鎮「石雨傘」傳說有3支　議員建議：把2支在海底的打撈上岸

港版國安法料通過　外媒曝華府盤算：香港特殊地位不會取消

藍營質疑「罷韓國家隊」行政不中立　行政院回應了

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

財經熱門新聞

想結盟張國煒扳倒老大　老三急踩煞車原因曝光

口罩解禁引爆商機！康那香訂單排到第4季　華新喊漲每片至10元

勞動部長許銘春：政府每年撥補200億　勞保年金2026年還是會破產

增179億美元身價！拼多多黃崢漲幅最大

興櫃股王昇佳申購價498元「抽中1張現賺25萬」

市售口罩每片低於5元？經濟部澄清：是參考價非強制定價

力挺銀行拚紓困！金管會射3支箭

發票模糊不清　國稅局教領獎金破解術

要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩6萬多個名額

國光生技旗下安特羅腸病毒71型疫苗　向TFDA提出「新藥查驗登記」申請

人民幣換匯牌價再創10年新低　換新台幣5萬多賺1707元！

油價估連五漲！下周汽油調漲1.1元「快去加油！」

復刻菸酒牌　重掛台灣千家柑仔店

大立光結束中國蘇州廠！生產重心扎根台中

更多熱門

相關新聞

纖吳東昇：今年營運金融風暴以來最嚴峻

纖吳東昇：今年營運金融風暴以來最嚴峻

新光合成纖維（1409）今（28）日召開109年股東常會，董事長吳東昇表示，雖然目前面臨市場上需求面大於供給面，但去年的成績單仍表現亮眼。展望2020年，受到疫情影響以及國際油價大跌，因此今年的營運會面臨金融風暴以來最嚴峻的挑戰，目前保守看待第3季表現，但他認為不能有度小月心態，新纖力拼持續成長，在大環境不景氣時，也正是考驗公司營運能力與未來規劃的時候。

友訊經營權之爭白熱化　小股東針對股東會延期按鈴提告

友訊經營權之爭白熱化　小股東針對股東會延期按鈴提告

瑩碩股東會通過配發股利0.25元　執行長顏麟權：今年營運展望樂觀

瑩碩股東會通過配發股利0.25元　執行長顏麟權：今年營運展望樂觀

疫情影響暫歇！高雄建商「趁勢追擊」　透天、地上權案將出籠

疫情影響暫歇！高雄建商「趁勢追擊」　透天、地上權案將出籠

董座吳旻潔：誠品今年要關8間店

董座吳旻潔：誠品今年要關8間店

關鍵字：

台灣鋼聯股東會林明儒

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

即／美國務卿宣布　香港不再自治

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

進郵局沒戴口罩　女脫內褲戴頭上

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

網紅搭小黃到墾丁！上萬元天價司機爽翻

還原「2隻海戰車4140元」始末遭酸　布袋老闆想哭

濕鞋卡卡兒「甩爆飲料」嗆告！店家霸氣回文

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面