台灣鋼聯通過配發現金股利2.6元　進軍風電、預拌混凝土業開創多元收益

▲亞洲最大電弧爐集塵灰之鋅資源回收廠台灣鋼聯今（28）日舉辦股東會，由董事長林明儒主持，會中通過配發現金股利2.6元。(圖／台灣鋼聯提供)

記者林淑慧／台北報導

亞洲最大電弧爐集塵灰之鋅資源回收廠台灣鋼聯今（28）日舉辦股東會，會中通過配發現金股利2.6元；董事長林明儒表示，新冠肺炎疫情衝擊全球，為將營運衝擊降低，已於今年4月起大幅調高集塵灰、污染土壤處理費之價格，另將進軍風電、預拌混凝土業，以開創多元收益。

今年初因新冠狀病毒肺炎疫情影響，鋅金屬庫存量持續增加，凸顯市場對疫情打擊需求的擔憂，又面臨全球經濟受疫情影響之不確定性，拖累國際鋅價下跌，使台灣鋼聯109年第1季出現虧損461萬元，每股虧損0.04元，為上市掛牌以來首次單季營運虧損。

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林明儒指出，台灣鋼聯因擁有調高處理費之市場競爭優勢，為將營運衝擊降低，已於今年4月起大幅調高集塵灰、污染土壤處理費之價格。污染土壤業務2019年處理數量較2018年成長24%，隨著接單量陸續逐年成長，未來將以高單價工廠污染土壤為主要業務，並開發前端整治業務，提供一條龍服務。

▲台灣鋼聯總經理方彥斌（圖中）表示，公司將朝向多元化經營邁進，以挹注營收提升獲利。（圖／記者林淑慧攝）

台灣鋼聯為逐步邁向多元化成長動能佈局，林明儒指出，除持續規劃評估納入其他國內難處理之廢棄物外，更計畫進行相關綠能，建置陸域風力發電機，待今年下半年完成相關程序後進行規劃。

其次，台灣鋼聯100%轉投資子公司台鋼資源股份有限公司(台鋼)，跨足爐碴再利用產製綠色環保建材，符合循環經濟產業政策，目前已正式營運。目前持續調整優化生產線，並預計於年底完成第4、5座蒸壓釜擴充產線至5條拉高處理量能。廠內同時設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，也預計今年下半年正式啟用，將跨足預拌混凝土業，專廠專用流向完全掌控。

另外，在106年6月29日「全台最毒海岸線」消息披露後，台灣鋼聯董事長林明儒立即承諾台灣鋼聯願意承擔，同意協助無償免費清除並處理該場址非法棄置集塵灰，已於今年4月13日已全數清運完畢，共清運約14,000噸，使新豐鄉擁有一個乾淨的海岸，為企業善盡社會責任之典範。

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