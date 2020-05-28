彰銀前十大股東全都露！郵局、台酒助陣　公股可掌股權超過3成

▲彰銀今年董事改選。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀今（28）日公告前十大股東，由於彰銀今年股東會將改選董事，台新金與公股的經營權之爭再度引起社會關注，在彰銀公告中發現，郵局持股從去年的1.73%大舉加碼到6%、台酒也是新加入的夥伴，持股2.32%，擠入前十大股東當中，據統計公股陣營可掌握的股權超過三成以上。

彰銀即將在6月19日舉行股東會，且進行董事改選，台新金與公股之間經營權的再度浮上檯面，值得注意的是，龍巖集團的總裁李世聰退出彰銀之後，股權變化情形以及公股陣營如何繼續掌握席次，爭取股權利益最大化成為外界關注的焦點。

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根據彰銀所公布的前十大股東來看，郵局從去年的1.73%大舉增加到6%、而台酒也浮現在前十大股東當中，所持有股權大約2.32%，如果以彰銀股價19元到21元來計算，台酒所投入的資金應也有近50億元。

在前十大股東中，屬於公股陣營的有財政部持有股權12.19％、中華郵政6%、一銀持有3.86%、國發基金2.75%、台酒2.32%、兆豐銀2.17%、合庫與華南分別持有1.45%，整體來說公股陣營可以掌握的股權已經超過三成。

另一陣營台新金擠入前十大股東，包含台新金的22.55%，以及合興的2.85%。

對於彰銀的經營權，外界好奇財政部是否有信心，財政部日前也表示，對方（台新金）的實力也是不容小覷，但是會盡力維護公股的權益，目前在彰銀的9席董事席次當中，公股銀持有3席一般董事、2席獨立董事。