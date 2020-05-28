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白人警「膝蓋壓制」黑人窒息　川普：正義終會得到伸張

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▲▼明尼蘇達州白人警察執法過當，用膝蓋壓制導致黑人男子窒息身亡。（圖／翻攝自推特／@QasimRashid）

▲明尼蘇達州白人警察執法過當，用膝蓋壓制導致黑人男子窒息身亡。（圖／翻攝自推特／@QasimRashid）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國46歲男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方懷疑是偽鈔犯，盤查過程直接用膝部強行壓制他的頸部，導致當場窒息身亡，事件引爆民眾怒火上街示威。事發後，總統川普在推特上PO文說，已下令要求聯邦調查局（FBI）以及司法部徹查這死亡悲劇，正義終會得到伸張。

根據CNN報導，事情發生在明尼蘇達州明尼亞波利斯市（Minneapolis），當地派出所接到報案電話稱，有人試圖在商店使用偽鈔，因此調派4名警員趕往現場，並根據報案人所描述的嫌疑犯外貌，將膝蓋重壓佛洛伊德在地上，儘管他不斷求饒，但在場警員充耳不聞，不久後窒息而失去生命跡象。

▲▼明尼亞波利斯民眾抗議警方涉歧視，警員發射催淚彈驅離。（圖／路透）

▲明尼亞波利斯民眾抗議警方涉歧視，警員發射催淚彈驅離。（圖／路透）

明尼斯亞波利斯警方表示，4名警員已經被開除，但仍無法撲滅數百名民眾的怒火，不止聚集在案件發生的十字路口，還前往涉案警員所屬分局外示威，強調這是嚴重的種族歧視問題。

對此，川普在推特上PO文說，「應我的要求，聯邦調查局和司法部已經在調查佛洛伊德在明尼亞波利斯的死亡悲劇」。隨後又補充說，「我已經要求加快調查進度，非常感謝當地的執法部門所做的一切工作，我對死者的家人和朋友表示同情，正義終會得到伸張！」

▲▼ 。（圖／記者劉雪兒攝）

▲▼ 。（圖／記者劉雪兒攝）

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