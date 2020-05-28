新纖吳東昇：金融風暴以來最嚴峻挑戰　著重開發抗菌、防護產品

▲新纖董事長吳東昇。（圖／記者陳心怡攝）

記者陳心怡／台北報導

新光合成纖維（1409）今（28）日召開109年股東常會，董事長吳東昇表示，雖然目前面臨市場上需求面大於供給面，但去年的成績單仍表現亮眼。展望2020年，受到疫情影響以及國際油價大跌，因此今年的營運會面臨金融風暴以來最嚴峻的挑戰，目前保守看待第3季表現，但不能有度小月心態，新纖力拼持續成長，在大環境不景氣時，也正是考驗公司營運能力與未來規劃的時候。

吳東昇指出，最近隨著疫情逐漸緩和，以及各國鎖國政策放寬，客戶詢問度增加，但人民消費力復甦還是需要很長一段時間，所以公司也積極開發新品，特別是著重在抗菌、防護方面的產品。

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總經理羅時銓表示，公司EPS連續兩年超過1元，雖然今年受疫情影響，但公司依然列出三大經營策略，擴展海外據點及繼續培育人才、持續推動工業4.0以及產業智慧化、加速新產品的開發，推動「3330」目標，即為三年內，推出三項新產品，佔總營業額30%，並把握調適商機，維持競爭力。

新纖海外市場部分，羅時銓提到，今年會在越南成立生產據點，泰國也會擴廠，預計投資泰銖24億元，在泰國擴建21萬噸回收級聚酯粒產線，中國大陸江蘇揚州也會持續設廠，預計投資7億元至10億元在江蘇揚州蓋新廠。國內則是成立新創中心，希望透過新纖的技術來開拓新的事業體。

此外，新纖表示，配合中國大陸杭州錢塘新區管理委員會搬遷政策，中國子公司杭州華春化纖染織已簽訂搬遷補償協議，杭州華春化纖及新光工業預計今年6月結束營運。另外，董事會通過將透過境外公司SSFC投資公司於中國江蘇省揚州市揚州經濟技術開發區設立子公司，主要生產銷售工程塑膠粒及聚脂膠片等產品，預計2022年第一季量產。