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「台中人超難相處」　大尺度網紅哭沒粉絲幫...慘走4小時才到火車站！

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「台中人真的超難相處很龜毛」　網紅慘到沒粉絲幫（圖／翻攝小優xiaoyou233 IG）

▲網紅小優在幾個大尺度拍攝論壇頗有名氣，近期還要發行寫真書。（圖／翻攝小優IG）

記者黃君瀚／綜合報導

大尺度寫真網紅小優（xiaoyou）近日在IG上爆怨台中人龜毛、超難相處，提起有一次沒錢搭計程車，竟也沒有任何一位粉絲願意伸出援手，只好悲慘的花4小時步行抵達火車站，卻也錯過了赴高雄的班車。

小優IG限時動態中寫著，幾百年沒到台中，觸景傷情想起上一次來此，同樣是沒有錢搭計程車，只好用走路的，「而且路也都不認識，導航走整整4個小時多到火車站。」結果這時已經沒有前往高雄的車了，她只能先搭到南部的某一站，再靠高雄粉絲開車接送，「還是南部人比較熱心、阿莎力。」

請繼續往下閱讀...

文末她一次比較了台北人、高雄人和台中人的差異，火力全開，「台北人雖然沒有高雄人那麼熱心，但至少約粉絲粉絲才不會覺得我要害人、仙人跳那些的，從以前就認真覺得台中人真的超難相處、很龜毛！」

「台中人真的超難相處很龜毛」　網紅慘到沒粉絲幫（圖／翻攝小優xiaoyou233 IG）

▲台中網友看不下去截圖抱怨。（圖／翻攝小優IG）

有女網友看了這則動態相當火大，截圖貼上「爆廢公社二館」替台中人抱不平，引起熱烈的迴響，「台中人惹到你了喔」、「我現在才知道當了4年專業模特會窮」、「我覺得台中人真是太聰明了，不會輕易被當工具人」、「你才龜毛又難相處，我們台中人最大氣了好嗎」、「台中人很熱情也很大方，但是我們不是白癡好嗎。」

此外，還有不少台中人好奇小優神秘的4小時步行，「台中走四個小時？？你是從烏日走到台中火車站喔」、「走路四個小時？這是在走專業台步嗎？」

記者打開地圖估算，從位於沙鹿區的臺中國際機場開始走，步行約3小時50分鐘可抵達台中火車站；若是從位於烏日區的高鐵台中站出發，步行只要1小時40分就能到台中火車站。

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