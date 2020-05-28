中獎發票模糊不清怎麼辦？國稅局教你破解術　照樣可領獎金

▲ 今年3、4月期統一發票已經在周一（25日）開獎（圖／記者劉維榛攝）

記者吳靜君／台北報導

2020年3、4月期統一發票已經在週一（25日）開獎，並預計下週六（6月6日）開始領獎金，許多民眾紛紛表明自己「開心中大獎」，但是不少民眾擔心，如果發票證明聯模糊不清，是否還可以繼續領獎。北區國稅局表示，依據統一發票給獎辦法規定，如果開立發票的營業人（商家）證明該電子發票證明聯所記載的事項無誤，該發票仍是可以兌領獎金。

北區國稅局表示，最常發生的狀況是中獎發票證明聯隨機號碼或者是QR Code等資訊，模糊不清導致無法領獎時，原則是是無法領獎，但是中獎人可以透過「財政部稅務入口網」(http://www.etax.nat.gov.tw) 進入首頁、線上服務、公示資料、統一發票開立行號查詢裡，查詢該張發票的營業人名稱、地址，由開立發票的營業人（店家）核對該模糊不清的電子發票證明聯紀載的事項確實符合無誤後，可以由店家提供加註「補印」二字的電子發票證明聯或其他足以佐證的資料，像是消費明細等交給中獎人。

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中獎人就可以拿補印的電子發票與「原電子發票」到實體代發獎金的據點，像是銀行等兌領獎金。也就是說，如果發票破損成雪花、記載事項模糊無法與原開立發票的存根檔比對時，是不可以兌領獎項。

如不慎遺失電子發票證明聯者，基於未記名的統一發票是以持有人為中獎人，是無法僅以補印的電子發票證明聯代替兌領獎。

所以北區國稅局呼籲，為避免錯失中獎獎金，民眾消費時多加利用載具儲存雲端發票，除了享有多一重雲端發票專屬獎的中獎機會，專屬獎項有百萬元獎15組、兩千元獎1萬5千組及五百元獎50萬組，每期總獎金高達2億9500萬元。此外，下載使用財政部兌獎APP，設定中獎獎金領獎帳號，獎金還可以自動匯入指定帳戶，毋需擔心電子發票證明聯因未妥善保存而模糊不清，更不會因遺失電子發票證明聯而與財神爺擦肩而過。