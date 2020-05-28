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渣打銀新推「超有感」刷卡繳稅方案　現金回饋最高1.88%

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▲▼民眾透過渣打銀行LINE官方帳號全新申辦「渣打現金回饋御璽卡」，達成指定條件可享刷卡繳稅1.88%現金回饋。（圖／渣打銀行提供）

▲民眾透過渣打銀行LINE官方帳號全新申辦「渣打現金回饋御璽卡」，達成指定條件可享刷卡繳稅1.88%現金回饋。（圖／渣打銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

渣打銀行最新推出刷卡繳稅方案，在限時活動期間內，透過渣打銀行LINE官方帳號全新申辦「渣打現金回饋御璽卡」，並達成指定條件後，刷卡繳納本年度綜所稅，可享1.88%現金回饋，還可免息分期3期，可說是今年報稅季最「有感」的刷卡繳稅方案。

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，財政部為疏散人潮、避免群聚感染，將今年個人所得稅繳稅期限延長至6月底，納稅人仍有一個月的時間可完成繳稅。

請繼續往下閱讀...

渣打銀行指出，這次推出新刷卡繳稅方案，從今（28）日中午12:00起至6月4日中午12:00止，民眾只要在為期7天的活動期間內，透過渣打銀行LINE官方帳號內的指定連結，全新申辦「渣打現金回饋御璽卡」，完成個人化綁定渣打LINE官方帳號，並於核卡後成功登入渣打行動銀行APP，刷卡繳綜所稅可享1.88%現金回饋，回饋上限2,000元，同時還可免息分期3期。

除了上述新戶專屬優惠以外，渣打銀行也提供既有卡友彈性繳稅方案，客戶持渣打銀行信用卡繳納個人綜合所得稅，可申辦免息分3期且免手續費。

渣打銀行表示，近來刷卡繳稅比例逐年升高，採用信用卡繳稅，不僅可省去在報稅現場人擠人與排隊等候的時間，搭配銀行分期方案也能大幅提升資金運用彈性，在疫情尚未完全消退之前，預期今年採用信用卡繳稅的比例應可望再提升。

此外，受網友青睞的繳稅回饋神卡還有滙豐銀行的「旅人無限／御璽卡」，無論繳多少稅，都可享1%回饋，回饋上限皆為500元，而兆豐銀行也針對頂級的世界卡新戶，一次付清稅金最高1.3%現金回饋，回饋上限為2,000元。

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